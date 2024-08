UPLAŠILA SAM SE KAD SU POVUKLI PROGESTERON DEPO! Bivša korisnica zabrinuta, doktor objasio GLAVNI RAZLOG ukidanja leka

Lek Progesteron depo koji se koristi za sprečavanje prevremenog porođaja nije dostupan u Srbiji zbog mogućnosti povećanog rizika od kancera, saopštila je Agencija za lekove i medicinska sredsva Srbije.

Nedavne studije ukazale su na mogući uzrok povećanog rizika od karcinoma kod dece koja su bila u materici kada je majka primala lek.

Zašto je lek tek sada povučen i šta da rade žene kojima je ovaj lek neophodan istraživala je novinarka Kurira Teodora Borozan koja je razgovarala sa Vesnom Vuković iz RFZO.

Vuković je rekla da povlačenje određenih lekova iz upotrebe nije neubičajena pojava i navela razloge za takvu odluku:

- Mi pričamo o injekcionom progesteronu. Tako da se radi o leku koji koristi neveliki broj trudnica i leku koji se isključivo daje u bolnicama, znači pod nadzorom medicinskog osoblja, te te žene koje su u stvari kandidati za primenu ovog leka, one su svakako na redovnom praćenju od strane svojih ginekologa. I naravno postoje i na listi lekova koji se izdaju u trošku Republičkog fonda drugi progesteronski lekovi, znači u različitim formama, i oralnim, i vaginalnim, i u formi progesteronskog gela - rekla je Vuković i dodala:

- Samo je bitno da sve trudnice budu u konstaciji sa svojim lekarima, da idu na redovne kontrole, a lekari ginekolozi će doneti uvek najbolju odluku o alternativnom leku za svaku trudnicu pojedinačno. U suštini, RFZO prati i snabdevanje svim lekovima sa liste lekova, tako i ovog, tako da je Republički fond blagovremeno sagledavao celu situaciju u vezi sa ovim jednim sintetskim progesteronskim lekom, koja, kažem, traje već neko vreme, i znao za odluke koje su donete od svih nadležnih tela po pitanju suspenzije odluke. I upravo, zahvaljujući svim tim blagovremenim aktivnostima, mi smo i mogli i uspeli da već završamo svu proceduru oko stavljanja odluke RFZO, da se stavi zamenski injekcioni lek na listu lekova, tako da će i taj lek biti dostupan o trošku RFZO za sve one žene kojima je upravo on potrebnann.

A u emisiji Puls Srbije na ovu temu gostovala je Sandra Jovanović iz IVF Centra koja je više puta prošla kroz prices vantelesne oplodnje.

- Kada sam čula da se lek povlači, ja lično sam se uplašila. Pomislila sam da nije neki možda neki spin ili lažna vest. Eto, tako bih rekla. Međutim, kad sam malo istražila i kad sam malo pogledala, na kraju je ispalo da je to u stvari prava vest i da javno na sajtu Agencije za lekove prosto stoji to saopštenje. Ali činjenica je da me je onog trenutka kad smo to objavili na mrežama i na našem sajtu, zaista mnogo žena koje su prošle vanotelesnu uplodnju, odmah kontaktiralo i bile su vrlo uplašene - rekla je Jovanović i dodala:

- Ovaj ovaj lek se zaista koristi jako dugo i prosto nekako želim da umirim i sebe i druge i nadam se da i bez obzira na to istraživanje koje je sprovedeno u Americi na 18 hiljada ljudi, gde je dokazano da je veći procenat žena, a kasnije deca njihova dobila kancer, da je to samo jedan deo istraživanja.

U program se preko vibera uključio dr Bojan Inđić, specijalista ginekologije i akušerstva i supspecijalista perinatologije koji je govorio o glavnom razlogu zašto je lek ukinut.

- Pre svega naša tema jesu trudnoće, odnosno kako sam lek deluje na trudnoće. A zašto je lek ukinut? Mogli smo svi da izlistamo internet i da saznamo zašto je lek ukinut pre svega u Americi prošle godine, a i zašto se suspenduje ove godine pre nekoliko meseci od strane Evropske agencije za lekove. Osnovni razlog zašto je lek ukinut u Americi pre godinu dana jeste i to je jasno rečeno - nema benefita.

- Dakle, 70 godina nam je bilo potrebno da izađu najrelevantnije studije poslednjih godina koje kažu, i mi za njih svakako znamo, da lek nema nikakvog potvrđenog jasnog benefita u trudnoći. Nosi određeni rizik u samoj trudnoći, recimo od razvoja dijabetesa. I sada, posle 70 godina, imamo nekoliko studija koje kažu da postoji mali rizik, nepotvrđen, nejasan, da se razvija karcinom kod odraslih ljudi čije su majke primale progesteron depo u trudnoći.

