U toku je izrada novog zaokna o bezbednosti u saobraćaju koji donosi pooštrenje kaznenih mera, a naročito kada su oni najveći prekršaji u pitanju.

Jedna od važnijih promena odnosi se na privremeno oduzimanje vozila, a pod time se podrazumeva vremenski rok koji može dostići i dve godine.

Više o tome pričao je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja:

02:40 NOVI NACRTI IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU! Koković pre javne rasprave otkrio: Oduzimanje vozila i do dve godine?

- U 31 državi, članici Roadpola, postoji ta mera i primenjuje se trajno oduzimanje vozila, to je uvod onoga što će doći i kod nas, očekivano je da to bude i novina. Tako da, to deluje jako preventivno na nesavesne vozače, a dosad je samo doneta odluka o izradi novih mera. Doneta je odluka, pa slede javne rasprave, tako da je rano da dajemo bilo kakve novine, jer sve dok ne budu usvojeni nacrti, podložni su raznim izmenama. Svi automobili proizvedeni nakon sedmog jula moraće da imaju tu crnu kutiju, to je nešto što neprestano snima određene parametre koji mogu da posluže sa rekonstrukciju saobraćajnih nezgoda. Parametri su brzina, položaj papučice gasa, ubrzanje, usporavanje i tako dalje.

Kurir.rs

