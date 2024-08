GORŠTAK MILAN KOJI JE NAPUSTIO BEOGRAD I VRATIO SE NA DEDOVINU, DOBIO ĆERKU: Dete se rodilo u kući, baš kao što se nekad radilo!

Gorštaku Milanu Vasiljeviću koji je, pre nekoliko godina odlučio da napusti Beograd i preseli se na dedovinu, uz samu administrativnu granicu s Kosmetom, ispunila se najveća želja - postao je otac!

Njegova supruga Jovana, devojka koja je takođe iz grada i koja je rešila da ostatak života provede na selu, pre četiri meseca se porodila i na svet donela prelepu devojčicu Kalinu. Zanimljivo je da je bebu donela na svet kod kuće, baš kao što se nekada radilo, vracajući se korenima, tradicije i života u skladu s prirodom.

Podsetimo, gorštak Milan iz Beograda živi u Šatri, ali ne svadbarskoj i cirkuskoj, nego onoj topličkoj - u selu Šatra, lepom, ali zapuštenom.

Iako je rođeni Beograđanin, gde ima, kako je ranije pričao, i roditeljsku kuću i stan, pre nekoliko godina se odlučio za povratak na dedovinu jer je, veli, život u Beogradu već video kakav je. Sebe više nije mogao da zamisli da radi od 9 do 5 u nekoj kancelariji i firmi.

Jednom prilikom je rekao: "Tebi je sloboda najvažnija".

Na selu je shvatio da čovek može da živi od svog rada, svog imanja i svoje zemlje. Međutim, u ovom mestu, on je jedini stanovnik.

Ovom momku, sa vrednostima i stavovima koji se razlikuju od modernih i opšteprihvaćenih, kada se vratio tamo nedostajao je samo topao zagrljaj žene i dečija graja.

Međutim, i ta želja mu se ispunila kada je upoznao Jovanu.

- Rodila nam se naša ćerka Kalina kod kuće. Dete se rodilo u Šatri posle 40 godina. Moj otac se rodio ovde, u ovoj kući, pre toga i sada naše dete - ispričao je Milan ponosno za jutjub kanal "Povratak na selo".

On kaže da je ćerka plod njegove ljubavi sa Jovanom.

Sudbina

Milana videla u video prilogu

Jovana je ranije otkrila šta je presudilo da se preseli na selo.

foto: Printscreen/Youtube/Povratak na selo

- Uvek sam volela životinje i mislim da je to presudilo. Iz Lazarevca sam se preselila u Beograd, radila, bila na betonu i nedostajale su mi životinje. Kada se korona desila to je presudilo. Nisam zamišljala da odgajam decu u gradu i to me je odvelo na selo - pojasnila je Jovana i dodala:

- Grad mi nedostaje tek toliko da odem da vidim roditelje, sestriće, društvo. Ništa specijalno, volim selo, zato sam i tu - ispričala je i otkrila da je Milana videla u video prilogu te je tako stupila u kontakt sa njim.