"IMAMO DVE GODINE ISPRED NAS DA NAUČNO UTVRDIMO DA LI JE LITIJUM BEZBEDAN " Stručnjaci bez dileme: To se ne radi na ulicama!

U fokusu političke i građanske pažnje je pitanje litijuma. Iako je premijer decidno rekao da se u naredna 24 meseca neće vršiti iskopavanje, one koji su odlučili da pitanje litijuma, umesto na stručnim skupovima, javnim raspravama i institucijama, iznesu na ulice, ni ovaj njegov odgovor nije sprečio da organizuju proteste i kreiraju nestabilnost.

Gosti "Usijanja" koji su ukazali na destabilizacije koje mogu zadesiti našu državu zbog ovih protesta, bili su prof. Vladimir Vuletić, sociolog, Dragoljub Kojčić, politički filozof i dr Rajko Petrović, politikolog.

foto: Shutterstock

Vuletić je analizirao više ciljeve ovog skupa, s obzirom na to da se prožimu poruke da se ponese ćebe, jakna, presvlaka, jer neće biti samo par sati, nego duže:

- To je pitanje za bezbednosne službe. Naravno da uvek postoje službe kojima je u interesu da se naprave nemiri i da se iz njih ide ka nečemu. Lično mislim da ne može doći do velikih nemira, ali to je stvar procene onih koji se bezbednošću bave. Ono što jeste moguće je da se isprovocira neka vrsta sukoba koja bi onda izazvala lančanu reakciju. Vratio bih se na sam izvor. Dakle, nije reč o litijumu, potpuno se slažem da smo imali sličnu situaciju nakon majskih strašnih događaja, imali smo sličnu situaciju i oko korone. Dakle, bilo koji povod koji kod građana izaziva uznemirenje, neki su probali da naprave destabilnost. Uvek postoji uzbuđenje oko ovakvih stvari, a onda postoje grupe organizovane koje manipulišu tim osećanjima, to nije ništa novo. Svaka opozicija pokušava da na različite načine destabilizuje vlast.

Kojčić je rekao da za sve rasprave postoji mesto na kojem se diskutuje, a da to svakako nisu ulice:

- Oni nemaju veze sa samim litijumom, već njega koriste kao povod da bi bili protiv vlasti. Njihova argumentacija nije utemeljna na naučnim analizama, a svakako imamo dve godine ispred nas da se naučno utvrdi sve oko litijuma. Niko nije lud da se opredeli za nešto što je zaista problematično. Međutim, jedna država je jaka onoliko koliko je jaka njena vlast, a Srbija je počela da ulazi u demokratski period, a opozicija ne može kroz demokratiju, pa je počela da izlazi na ulice. Interesantno je da se opozicija predstavlja kao da su miljenici demokratskog zapada, a oni rade protiv demokratije. Ovde se isključivo radi o tome da zaštitimo demokratiju, za sve postoji mesto na kojem se raspravljaju pojedine stvari, kao što su skupština, komisije... U svakom slučaju, to ne može biti ulica gde se skupljaju ljudi koji ne znaju ništa o litijumu i ekologiji.

Petrović nema dilemu da postoji nameran cilj destabilizacije našeg društva:

- Sigurno da postoji, značajan deo opozicije priželjkuje destabilizaciju ma po koju cenu, samo da bi došli na vlast. U neku ruku ih razumem, očigledno je da mirnim putem oni to ne mogu da ostvare, pa zbog toga traže druge kanale. Kada je reč o litijumu, ja kao i 95% građana, veoma malo znam o tome i to je važno naglasiti. Mi svi čekamo mišljenje struke, širu javnu debati, pa i raspisivanje neke vrste referenduma. Važno je reći da su ove stvari obećane od našeg rukovodstva. Na slučaju zloupotreba i političkih manipulacija, vidimo da se iz neznanja javljaju strahovi i predrasude, a oni su vrlo često jaki generatori nasilja.

Kurir.rs

