RHMZ UPOZORAVA! STIŽE NOVI PAKLENI TALAS: Evo kolike nas temperature danas očekuju

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je objavio upozorenje na toplotni talas i danas očekuje maksimalnu temperaturu od 35 stepeni.

Severozapadni vetar će danas biti slab do umeren, ali na severu i istoku od podneva povremeno i jak.

Najniža temperatura od 15 do 21 stepena, a najviša dnevna od 32 do 35.

foto: RHMZ

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Severozapadni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od 18 do 20 stepeni, a najviša oko 33.

U Srbiji se do srede očekuje temperatura od 34 do 38 stepeni, a od srede do 36.