UMESTO DEPONIJE OD 12,5 HEKTARA, 300 NOVIH STABALA: Dugogodišnji ekološki problem u Laćarku trajno završen (FOTO)

Rešavanje dugogodišnjeg ekološkog problema u Laćarku, deponije na kraju Železničke ulice, trajno je završeno. Nakon dve decenije nemara i odlaganja otpada, ovaj devastirani prostor je konačno očišćen zahvaljujući zajedničkim naporima Grada Sremske Mitrovice i Ministarstva zaštite životne sredine. Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović je istakao da je deponija trajno rešena, ali i najavio dalje korake – sadnju 300 novih stabala na jesen, čime će ovaj prostor biti u potpunosti obnovljen.

Danas je, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović sa saradnicima obišao je prostor bivše laćaračke deponije i istakao da je ovaj dugogodišnji ekološki problem konačno rešen. Ovaj devastiran prostor, smešten na kraju Železničke ulice u Laćarku, bio je problem za lokalnu zajednicu više od 20 godina. Zahvaljujući projektu realizovanom kroz Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je opredelilo oko 13 miliona dinara, i Gradu Sremska Mitrovica, koji je doprineo sa oko 4 miliona dinara, deponija je uklonjena, a prostor očišćen.

Gradonačelnik Nedimović istakao je tokom obilaska bivše deponije da je ekologija jedan od prioriteta njegovog tima: „Mi smo slušali Laćarce, njima je ova deponija bila ogroman problem. Ovaj devastiran prostor je postojao 20 godina, otpad se donosio sa svih strana. Gledali smo kako to da rešimo i zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine su projektom iznađena finansijska sredstva i uzelo se to da se uradi. Ovu deponiju smo trajno rešili, uz preventivne mere i neke mere koje ćemo represivno koristiti, ukoliko neko bude donosio i dalje otpad. Posao još nije gotov, sledi nam velika sadnja drveća na jesen, 300 novih stabala ovde oko deponije, kada vremenske prilike dozvole. Kada to uradimo, možemo da kažemo da je posao gotov.“

Nedimović se zahvalio resornom Ministarstvu i naglasio da ovakve ekološke bombe više ne smeju da se dese, te da će se sprovoditi preventivne i represivne mere nadzora: „Neizmerno sam zahvalan Ministarstvu životne sredine koje je dalo novac i prepoznalo ovaj projekat. Sad ostaje na nama da pratimo situaciju, da izlazimo na teren, da eventualno one koji bi hteli baciti smeće sprečimo u tome. Fizički više ne mogu to da urade, mogu da pokušaju, ali postoje barijere putem ovih ograda i kanala, kao i video nadzor. Kamere su već instalirane, imamo kontrolni centar koji 24 sata pokriva ovu lokaciju, ako se nešto desi, komunalna milicija izlazi na lice mesta, reaguje, naplaćuje kaznu ili mandatnu, ili piše prijavu ukoliko je reč o ozbiljnijem prekršaju.“

Izvođač radova, firma „Hidrograđevinar,“ pod rukovodstvom direktora Milorada Kovačevića, uspela je da privede ovu parcelu nameni. Na parceli površine oko 12,5 hektara, očišćeno je 44.920 kubika smeća, uključujući komunalni otpad, građevinski šut i zemlju. Komunalni otpad je prebačen na Regionalnu deponiju „Srem-Mačva,“ dok je građevinski šut deponovan u Luku „Leget.“

„Preko četiri i po hiljade kamiona smeća je odavde izvučeno. Zamislite kolonu 4.500 kamiona, pa ako je jedan kamion prosečne dužine 10-12 metara, to je 45 kilometara duga kolona kamiona smeća koja je odavde odneta. Te plastične stvari pokazuju koliko je veliki posao urađen i mislim da slike kako je to izgledalo ranije, kako to izgleda sada, ne mogu da se prepoznaju. Ali sada nije kraj posla. Moramo da kontrolišemo, moramo da preveniramo celu stvar i ako treba, sutra i da kažnjavamo,“ rekao je gradonačelnik Nedimović.

Projekat predstavlja primer uspešne saradnje između lokalnih vlasti i državnih institucija, a završetak sadnje drveća na jesen označiće konačno rešenje problema koji je godinama mučio građane Laćarka.