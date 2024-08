MODERAN I NOV HOTEL, NA SVOJOJ PEŠČANOJ PLAŽI: Smešten u mirnijem delu Alanje

Alanja je letovalište u Turskoj omiljeno među mladima. Osim lepim plažama i čistim morem, ovaj živi grad može se pohvaliti velikim izborom kafića, restorana, prodavnica, barova i klubova. Duga šetališta pored mora vode do centra grada, u kom zabava nikada ne prestaje. Alanja je poznata i po mnogim istorijskim znamenitostima, a najpoznatija je Crvena kula, sa koje se pruža pogled kao sa najlepših fotografija.

White City Resort Hotel 5* www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ nalazi se u Alanji, mesto Türkler na svojoj plaži, 20km od centra Alanje, 120km od centra Antalije i 110km od aerodroma Antalija.

foto: Promo

Hotel https://www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ ima ukupno 240 smeštajnih jedinica. Pored glavnog restorana ima i 3 à la carte restorana (The White World Cuisine – restoran svetske kuhinje, Terrace Taverna – restoran mediteranske kuhinje (besplatno jednom u toku boravka od minimum 6 noćenja, uz prethodnu rezervaciju) i restoran The Grill (16+) koji se doplaćuje, zatim 4 bara (Lobby Bar, The White Pool Bar, The White Beach Club Bar, Disco Bar), poslastičarnicu, Coffee House, Spa centar i druge sadržaje, tako da omogućava kompletan odmor van centra grada. Za decu su tu mini club (1-3) i junior club (4-12 godina), mini disco, dečiji bazeni, igralište i dečiji meni. Na raspolaganju je, uz dodatnu doplatu i usluga čuvanja dece.

foto: Promo

White City Resort Hotel 5* www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ ima svoju peščanu plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju, dok se dodatno plaćaju paviljoni na plaži i zamena peškira za plažu (više od jedanput dnevno).

foto: Promo

Sve sobe imaju klima uređaj, kupatilo sa tušem, fen, LED TV, mini bar (dopunjava se samo na dan dolaska), Wi-Fi internet, ketler – set za kafu i čaj. Standard sobe su veličine oko 27m2 i smeštene su u glavnoj zgradi. Dodatni troškovi se podrazumevaju za korišćenje usluge room service, sefa, telefona i ostalog van koncepta.

Hotel https://www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ ima uslugu Ultra All Inclusive – samoposluživanje – izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večera, kasna večera. U koncept ulaze i palačinke, razne užine, voće, sturbucks kafa, nespresso i sladoled u određeno doba dana na određenim mestima, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Za užine i večeru u ponudi je i Street Food Corner. Dodatna doplata potrebna je za uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveži sokovi, à la carte restorani (besplatni su samo “The White World Cuisine” i “Terrace Taverna” jednom u toku boravka od minimum 6 noćenja), Vitamin Bar, Disco Bar, Lobby Bar posle ponoći i ostalo van koncepta. À la carte restorani mogu biti zatvoreni zbog vremenskih prilika i obavezna je rezervacija dan ranije. Alkohol je zabranjen mlađima od 18 godina.

foto: Promo

White City Resort Hotel 5* www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ poseduje i dodatne usluge, kao što su konferencijska sala, servis za pranje i peglanje veša, rent-a-car, doktor, frizerski salon, prodavnice, igraonica, koje su uz dodatnu doplatu.

foto: Promo

Hotel ima ukupno 4 otvorena bazena (glavni, dečiji, bazen sa toboganima i Infinity Pool na plaži (16+), 2 zatvorena bazena (od kojih je jedan dečiji), animacije, igraonicu. Od aktivnosti tu su aerobik, pikado, stoni tenis, odbojka na pesku, gimnastika u vodi, vaterpolo, joga, pilates, boćanje. Dodatno se plaća: bilijar, sportovi na vodi, časovi ronjenja i ostalo van koncepta.

foto: Promo

Hotel https://www.1atravel.rs/putovanje/white-city-resort-hotel/ u svom sklopu ima fitness, tursko kupatilo (hamam) i sauna, koji su uključeni u koncept, dok se masaže, tretmani za lice i telo, pilinzi, Vitamin bar, slana soba i parno kupatilo plaćaju dodatno.

foto: Promo

Osim Alanje, u ponudi su i brojna druga mesta na obali Turske https://www.1atravel.rs/destinacija/turska/, poput Kemera, Antalije, Bodruma, Beleka i Sidea, ali i još dve destinacije, Egipat https://www.1atravel.rs/destinacija/egipat/ i Tunis https://www.1atravel.rs/destinacija/tunis/. Na našem sajtu, možete i samostalno uraditi online rezervaciju https://www.1atravel.rs/moj-nalog/.

foto: Promo

Promo