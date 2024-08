HIT SNIMAK IZ AVIONA Svi putnici gledaju u jednog čoveka, skida sve sa sebe, a onda... (VIDEO)

Putovanje avionom podrazumeva poštovanje određenih pravila, a jedno od najvažnijih tiče se težine prtljaga. Svaka avio-kompanija ima specifične propise, uglavnom se dozvoljena težina prtljaga kreće od 20 do 23 kilograma za kofere koje predajete prilikom prijave za let i od pet do deset kilograma koliko može da teži ručni prtljag.

Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" objavila je na svom Tviter i Fejsbuk nalogu zanimljivi video-snimak na kome se vidi putnik koji ulazi u avion i odjednom sa sebe počinje da skida jaknu, duks i ostale komade garderobe koje navodno nije mogao da spakuje u kofer pa ih je zato obukao.

- Ako ste ovih dana, tražeći opciju letovanja, naišli na aranžman sa avio prevozom u kom je predviđen unos onog minimalnog prtljaga u, evo opcije kako da rešite taj problem i na letovanje ponesete dovoljnu količinu garderobe - navodi se u objave koja je pokrenula lavinu komentara.

- Kakav kralj

- Moj sin, ali zaista, na letovanje nosi tri majice, jedan duks (na sebi), dva šorca, jedne bermude, dva šorca za kupanje, donji veš, peškir i papuče za plažu. Tako da sve staje u ručni prtljag, bez problema.

Međutim, mnogi su napisali da je ovo šala i da je reč o "ismevanjima aranžmana sa minimalnim brojem prtljaga i kilaže". Ipak, bilo je i duhovitih komentara:

- Umorih se i preznojih gledajući ga. Ja ovoliko majica ne iznosim za godinu dana. Ovo je čista glupost. Bitniji je donji veš, šorcevi i čarape, obuća, a toga nema.



Neki korisnici društvenih mreža su se dotakli i toga šta sve turisti ponesu na put koji traje par dana.

- Mnogi preteruju sa težinom prtljaga kao da se sele iz zemlje, a ne da idu na letovanje. Pola od toga ne stignu da obuku, a o količini hrane koju ponesu neću ni da komentarišem. Kao da im u Srbiji daju besplatno pa da ne troše tamo za to. A od tamo ka nazad se opet natovare raznim glupostima pošto su ispraznili dva kofera ponete hrane (da ne crknu tamo od gladi) te iste kofere natovare drugim glupostima kao ona žena kamenje za kupus za sebe i svoje bliske prijatelje.