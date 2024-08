"MUŽA SAM SRELA NA GROBLJU" Čudesna priča Kazahstanke: Završila dva fakulteta, putovala svetom, a sada živi u SRPSKOM SELU!

Da li biste mogli da zamislite da komforni život zamenite životom na selu? Gulmira Dinić iz Kazahstana se osmelila za takav korak, pa je svoju porodicu osnovala u selu Oblačina na jugu Srbije.

Ali to nije sve, ona se bavi aktivizmom i humanitarnim radom kako bi pomogla deci i mladima u Srbiji. Za Kurir televiziju je otkrila kako njen život danas izgleda i zbog čega se odlučila na ovakav korak.

03:34 MUŽA SAM SRELA NA GROBLJU U SRBIJI Čudesna priča Gulmire Dinić: Završila dva fakulteta, putovala svetom, a sada živi na selu!

- Promenila sam se i to je to. Sada sam Gulmira Dinić koja živi na selu u Srbiju. Ovo je dugačka priča, verovatno je za film ili knjigu. Međutim, u kratkim crtama, putovala sam svetom devet meseci, a kada sam prolazila kroz Srbiju u pravcu Kazahstana, srela sam svog supruga Daniela, na groblju, na Instagramu imam post da sam srela supruga na groblju, to nije šala, to je stvarnost - započela je ona.

I tako je ona završila na selu, iako je dotad vodila drugačiji život. Završila je ekonomski i pravni fakultet, imala bogat društveni život, bavila se biciklizmom i planinarenjem, ali i aktivizmom u raznim sferama.

- Moj način života je bio skroz drugačiji. Uvek sam živeli u velikim gradovima, a kada sam se preselila ovde, počela sam život u malom selu, nemam ništa od prošlog života, to me podstaklo da otvorim udruženje "Zdravlje i blagostanje". Srbija je sada moj dom, tu su mi muž i sin. Iz grada sam, nikada nisam radila oko zemlje, ali pomažem mužu, počela sam i da vozim traktor.

