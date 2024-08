BUKTINJE NA PUTEVIMA ZBOG ZAPUŠTENOSTI AUTOMOBILA! "Suprug je dao migavac i vatra je buknula!" (FOTO)

Sve češće se na srpskim putevima mogu videti jezive scene vozila u plamenu! Mnogi tada ostanu bez dokumenta, kartica, garderobe, jer kad plane, samo misle kako da izvuku živu glavu!

A zašto plane? Stručnjaci napominju da je uzrok tome i zapuštenost vozila.

Nedavno su i R. R. i njen suprug iz okoline Velike Plane doživeli da za svega nekoliko minuta ostanu bez automobila.

- Automobil je '97. godište, "reno megan 14". Kupili smo ga polovnog pre tri godine, a pre četiri meseca sve je komplet na vozilu promenjeno osim creva za gorivo. Auto je imao veliku potrošnju, međutim, majstor je rekao da je sve u redu i da nije ništa strašno. Nismo ga vozili nekih 10 dana, a onda je suprug krenuo na pumpu da sipa gorivo i kupi plin. Kako je dao migavac, buknula je vatra. Sve je izgorelo! - priča ona za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Dodaje i da su vatrogasci došli brzo, ali da vozilu nije bilo spasa.

Vladimir Stoleski iz jednog auto-servisa naveo je da je zapuštenost vozila jedan od uzoraka kvarova i paljenja vozila, kao i ignorisanje znakova na kontrolnoj tabli koje ukazuju na neki kvar.

foto: Privatna Arhiva

- Uzrok paljenja novijih automobila je zapušenost DPF filtera, koji se nalazi na auspuhu. Dolazi do visoke temperature koja se vraća ka motoru i zapale se plastični delovi. Ima slučajeva zapaljenja i zbog instalacija, i to su uglavnom starija vozila, kada je, recimo, nešto rađeno, a nije adekvatno vraćeno mesto - objasnio je Stoleski.

Dodao je da su to dva najčešća uzorka za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

- Uglavnom se više pale dizelaši nego benzinci. Benzinci se mogu zapaliti i ako curi gorivo. Brzo dolazi do zapaljenja, jer dok je auto u pokretu, ne možemo da vidimo da li se on ispod haube zapalio, vazduh koji ulazi u motor razgoreva to i lakše plane. Kad se uspori, vidi se da dim izlazi ispod haube. Ne treba dizati haubu jer onda plane i nema pomoći - ističe on i dodaje:

- Potrebno je pozvati vatrogasce, kliknuti na dugme za otvaranje haube i samo ugurati aparat za gašenje. Savet je da pre odlaska na putovanje obavezno posetite majstora kako bi se sprečile eventualne neprijatnosti.

