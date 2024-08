PLAKAO SAM I VRIŠTAO DA ŽELIM PATIKE KAO I SVA DECA: Nisu imali para, onda je Aleksandar postao svoj čovek i POMOGAO roditeljima

Aleksandar je odrastao u Banatu. Imao je lepo detinjstvo, ali njegova porodica, kao i mnoge na Balkanu, nije imala puno novca. On je već uveliko svoj čovek, radi i zarađuje, pa je rešio da obraduje roditelje i potpuno im renovira dnevnu sobu.

On je na Tik Toku gde ima nalog "alexkrajnovic" objavio snimak gde se vidi kako je soba izgledala pre i posle renoviranja, ali ujedno poslao svima jako važnu poruku.

foto: alexkrajnovic, Tik Tok Printscreen

- Odrastao sam u jednom malom selu u Banatu sa ne tako puno novca. Nikada to nisam osetio, jer sam imao najlepše detinjstvo, ali znam da su to moji roditelji uvek osećali. Novac je uvek bio problem kao i kod većine balkanskih porodica, ali oni su uvek "radili njihovu magiju" i ja nikada nisam osećao da mi nešto nedostaje - započeo je on priču i dodao da je "bilo momenata kada nisu imali da mu daju novac za užinu".

foto: alexkrajnovic, Tik Tok Printscreen

- Bilo je momenata kada sam plakao i vrištao da želim patike kao sva ostala deca. Često to nisam razumeo tada, ali znam da su oni uradili najbolje što su mogli. Čak i mnogo više od toga! I do dana današnjeg nikada neću zaboraviti reči: "Sine, dala bih ti sve da imam". Ova rečenica je moja motivacija da nikada ne odustanem i da se uvek trudim najbolje što mogu da pomognem roditeljima koliko god mogu i da im "vratim" bilion puta više, jer oni to zaslužuju - poručio je ovaj momak i dodao da "novac definitivno nije jednak sreći, ali ti može dati neki mir i manje stresa u svakodnevnom životu".

foto: alexkrajnovic, Tik Tok Printscreen

- To je moj cilj za njih. Uvek se osećam da se borim sa vremenom, a vreme je nešto što nikada ne možeš da vratiš. Srećan sam jer sam pomogao roditeljima da renoviraju ovu sobu - rekao je on i pokazao dvorište kuće.

foto: alexkrajnovic, Tik Tok Printscreen

- Znam da će jednog dana ovde biti veliki bazen za sve nas. Znam da će im pomoći da žive bolji život. Znam da ću renovirati ovu kuću, ove zidove, ova vrata puna uspomena. Kao što sam već rekao - vreme je nešto što nikada ne možeš da vratiš i ja sam zahvalan svaki dan bogu da su još uvek ovde i da još uvek imam nekog da zagrlim - rekao je on, poslavši jaku poruku:

- Nikada nemojte da žalite što vaši roditelji nisu bili u mogućnosti da vam više pruže. Verovatno je to bilo sve što su imali. Nazovite ih danas, recite im koliko ih volite. Nikada ne znaš kada ti je poslednji put da vidiš neko mesto ili osobu - zaključio je.

Bonus video:

00:16 Cobi renovira kuću u Prokuplju nakon smrti oca