RODITELJI DAJU MALOJ DECI GAZIRANA PIĆA! Lekari upozoravaju: "To je uvod u gojaznost i dijabetes! Preti i karijes!"

Ma neće njemu biti ništa ako popije malo, šta može da mu bude, ovo kaže veliki broj roditelja koji svojoj maloj deci, pa čak dvogodišnjoj ili trogodišnjoj, daje gazirana pića!

Tome se oštro protive pedijatri i stomatolozi, a kako upozoravaju, na duže staze to može čak da izazove i dijabetes kod dece koja za to imaju genetske predispozicije.

Da roditelji daju mališanima gazirane napitke, potvrdio je za naš list i pedijatar dr Saša Milićević.

- Ti preparati nikako nisu idealni za decu tog uzrasta, sadrže ugljen-dioksid, koji može da dovede do nadimanja dečjeg želuca. Ti preparati u sebi imaju i veštačku boju, aditive i dodatke koji kod dece tog uzrasta mogu da izazovu i alergijske reakcije na koži, i to u vidu koprivanjače, a kod dece koja već imaju ekcem konzumacija može dovesti do pojačanja ekcema - objasnio je dr Milićević.

Saša Milićević foto: Kurir televizija

Napominje da ta pića sadrže veliku količinu šećera, što može da poremeti i neku rutinu.

- Mogu čak i da zasite dete i da mu poremete normalan ritam uzimanja obroka, jer posle toga neće hteti da jede. Za decu je najbolje da se koriste voda i prirodni sokovi, a gazirana pića apsolutno nisu poželjna! Roditelji im, nažalost, daju i kažu "neće im ništa faliti". Na kratke staze neće, ali ako se to duže koristi, onda može napraviti neke određene probleme - navodi naš sagovornik.

Konzumacija gaziranih pića decu može odvesti i u gojaznost.

- Mi inače imamo dosta gojazne dece i taj broj je u porastu u prethodnih nekoliko godina, upravo zbog nezdravih navika. Gojaznost nije samo poremećaj nego i oboljenje. Sva deca koja koriste gazirana pića imaju veću težinu zbog unosa tih šećera. Posebno ne valja za decu koja imaju sklonost ka dijabetesu, odnosno genetsku predispoziciju. Unošenje veće količine tih pića može da dovede do nastanka dijabetesa - naglasio je dr Milićević.

Inače, jedno istraživanje koje je objavljeno u Žurnalu pedijatrije pokazalo je da deca koja konzumiraju velike količine gaziranih pića pokazuju više agresivnosti i problema s ponašanjem.

Profesor Jovan Vojinović foto: Privatna Arhiva

Dečji stomatolog prof. dr Jovan Vojinović naveo je za Kurir da gazirana pića utiču na pojavu karijesa više nego slatkiši.

- Nažalost, sve veći broj dece ima karijes. Recimo, u Americi je rađeno istraživanje koje je pokazalo da 60% dece do pet godina konzumira bar jedno gazirano piće dnevno. Nivo šećera u gaziranim napicima prednjači, sve to utiče na pojavu karijesa. Kod adolescenata je takođe povećan karijes, još ako kombinuju i duvan, onda imamo baš progresivne oblike karijesa. Gazirana pića su najveće zlo za zube! - naglasio je dr Vojinović.

