KARDIOLOZI U SRBIJI ŠOKIRANI BROJEM MLADIH SA SRČANIM PROBLEMIMA: "Svakodnevno dolaze ljudi tridesetih godina..."

"I mi lekari smo iznenađeni koliko mladih ljudi dolazi sa srčanim problemima!", izjavio je dr Rodoljub Ristić, kardiolog.

Kako je istakao, svakodnevno se dešava da neki mladi čovek dođe sa srčanim problemom.

Dr Rodoljub Ristić izjavio je nedavno da se u samo dva dana javilo petoro mladih ljudi sa teškim srčanim problemima.

- Moram da kažem da smo moje kolege i ja iznenađeni brojem. Ovo je sada svakodnevno da dolaze mladi tridesetih godina - 35, 36 koji imaju bol u grudima, stezanje, angiozni bol i da kod njih konstatujemo anginu pektoris. Ovo je vrlo ozbiljna tema i činjenica je da sve veći broj mladih ima ovaj problem - kaže dr Ristić.

Sede kod kuće, puše

Jako je bitno uzeti anamnezu tim osobama i obratiti pažnju kako on živi.

- Obično rade od kuće, puše paklu cigara dnevno, nekad i više plus višak telesne težine. Sumirano, imamo sedenje, pušenje ceo dan i stresove - kaže dr Ristić i dodaje:

- Čovek koji je skoro imao infarkt kaže da je imao strašan stres sa ljudima iz korporacije za koju radi, da je došlo do sukoba mišljenja i toliko se iznervirao da je osetio bol u grudima prvi put - ispričao je dr Ristić.

Kako navodi, važno je obratiti pažnju i na genetiku.

- Ako imamo mladog čoveka kome preti opasnost da dobije infarkt moramo uraditi pregled, ultrazvuk, holter, videti šta se događa kada on hoda. Ako ima povišen pritisak, postoji drugi aparat koji meri pritisak, uradi se i tekst opterećenja, i tek kada sve to prođe bez promena možemo da mu kažemo - doviđenja, završili smo. Ukoliko se to sve ne uradi, napravili smo propust i moguću grešku - kaže dr Ristić.

Zadržavanje vode i problemi sa srcem

Dr Rodoljub Ristić specijalista internista kardiolog ističe da zadržavanje tečnosti u organizmu može biti uticaj različitih faktora, ali veoma često to bude i pokazatelj srčanih problema.

- Postoji više razloga zašto noge otiču, ali pacijenti najčešće dolaze kada se primete otoke na nogama i to na obe potkolenice. U početku se otoci javljaju uveče, kada ljudi treba da legnu, zatim polako nestaju, da bi se ujutru sve više i više javljali. I to je jedan od razloga zašto se pacijenti obraćaju kardiologu - kaže dr Ristić.

Pored otoka, važno je napomenuti i da li ima nekih drugih tegoba, poput stezanja i bola u grudima.

- Taj otok na nogama mora da bude od strane kardiologa vrlo precizno definisan da li je srčanog porekla, ako jeste, šta je izazvalo da srce pravi problem. Jedan od najvećih faktora za nastajanje otoka, tj. oboljenje srca i srčane slabost jeste povišen krvni pritisak. Njega morate držati pod kontrolom i adekvatno lečiti - kaže dr Ristić.

Do srčane slabosti dolazi i zbog: metaboličkih poremećaja povišene glikemije u krvi neurednog načina života (pušenje, stres, adrenalin).

Uz to veoma bitnu ulogu igra i genetski faktor, ističe dr Ristić.

Kurir.rs/Blic/Preneo: D. P.

Bonus video:

02:59 TO ŠTO JE 40.000 LJUDI POTRAŽILO PREVENTIVNI LEKARSKI PREGLED GOVORI MNOGO STVARI! Kardiolog tvrdi da su uplašeni s razlogom