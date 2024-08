RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE NA JAK TOPLOTNI TALAS! Cela Srbija danas u crvenom, ugroženi su i životi, preti opasnost od požara

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje na jak toplotni talas koji će trajati do 18. avgusta s temepraturama do 41 stepen.

Takođe će se i na području Beograda do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima, minimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 37 do 39 stepeni.

Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Prema objašnjenju RHMZ-a, reč je o ekstremno opasnim vremenskim uslovima, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana, zbog čega se apeluje na oprez.

Ugroženi su životi životinja i ljudi, posebno hroničnih bolesnika, lica pod terapijom i medicinskom kontrolom i meteoropata. Takođe, reč je o ekstremno povoljnim vremenskim uslovima za šumske i druge požare.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primena adekvatne UV zaštite.

Kada je reč o UV indeksu, označen je brojevima sedam i šest, što znači da je nivo zračenja visok, a ponegde i osam što znači da je zračenje vrlo visoko.

Potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Detaljna prognoza za naredne dane

Sreda

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti na jugu i jugozapadu Srbije pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 37 do 41 stepen.

Četvrtak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti na severu zemlje, kao i u brdsko-planinskim predelima južne Srbije očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 26 stepeni, a najviša od 36 do 40 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, uveče u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 36 do 39 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana

Za vikend pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljusaka sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice jače naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u svim krajevima.