NA ZAVRŠNI ISPIT U JUNSKOM ROKU NIJE IZAŠLO 232 UČENIKA: Evo kada polažu đaci koji nisu! Ministarstvo objavilo datume

Završni ispit u avgustovskom roku biće realizovan od 14. do 16. avgusta, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Polaganje će biti organizovano u 52 škole, a završni ispit u ovom roku polagaće učenici osmog razreda i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku.

- Polaganje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i testa za polaznike po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih biće održano u sredu, 14. avgusta od 9 do 11 časova, a testa iz matematike u četvrtak, 15. avgusta od 9 do 11 časova. Polaganje trećeg testa biće u petak 16. avgusta od 9 do 11 časova - navodi se u saopštenju.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. avgusta do 20 časova.

- Na završni ispit u junskom roku nije izašlo 232 učenika i 336 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih - podsećaju u resornom ministarstvu.

