NUKLEARKA U ZAPOROŽJU NIJE POTPUNO BEZBEDNA! Ekspert iz "Vinče" analizira: Da li Srbija treba da strahuje od radioaktivnog otpada?

Automatske merne stanice u Srbiji nisu zabeležile povećanje radioaktivnosti, saopštio je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, nakon informacije da je izbio požar u nuklearnoj elektrani Zaporožje.

Direktorat saopštava da nastavlja da prati situaciju i redovno izveštava javnost. Nije prvi put da dešavanje oko najveće evropske nuklearne elektrane na jugoistoku Ukrajine izaziva strah . U poslednjem incidentu u aprilu u fabriku je udario dron. Kijev i Moskva su za to optuživali jedni druge.

Ko sve treba da brine i u kolikoj meri od radijacije pričao je gost "Pulsa Srbije" dr Slavko Dimović, direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča".

03:14 NUKLEARKA U ZAPOROŽJU NIJE POTPUNO BEZBEDNA! Iz Vinče analiziraju: Da li Srbija treba da strahuje od radioaktivnog otpada?

- Svaki strah je iracionalne prirode jer vrši negativnu predikciju koja se nikada neće dogoditi. S obzirom na to da rat traje već neko vreme, možemo reći na Istoku ništa novo. Ovo je još jedan u nizu sukoba oko Zaporožja koji tehnički drže Rusi, a sve je to deo hibridnog, psihološkog rata. Najnovije što se dogodilo jeste da je primećen crni dim iz hladnjaka. Međutim, nuklearka nije apsolutno bezbedna, a dok radioaktivni otpad dođe do naše zemlje, pre će ugrožene biti države koje se graniče sa Ukrajinom. Dakle, razlog za strah je nepostojeći.

Potom je spomenuo katastrofu koja je zadesila Černobil, a Dimović nema dilemu da se takva stvar ne može da se ponovi danas:

- Černobil se dogodio za vreme Gvozdene zavese, kada svet nije bio upoznat sa time. Svakako, Černobil se više nikada neće ponoviti. Svakako, Srbije je spremna, kao i svaka druga država u okruženju, dakle nema razloga da se pravi razlika između država. Drugo, ukoliko, hipotetički, dođe do nuklearnog incidenta, danas se tačno zna kakve su mere bezbednosti i procedure. Mislim da nema nikakvog razloga za strah, imamo stručnjake, iako nemamo nuklearku.

