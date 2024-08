TEMPERATURA IDE PREKO 40, KUVAĆEMO SE NAREDNIH DANA, A OSVEŽENJE STIŽE OVOG DATUMA Najnovija prognoza: Čekaju li nas superćelije?

Toplotni talas koji je stigao u Srbiju zadržaće se do kraja ove nedelje, a temperature će u nekim mestima ići i preko 40 stepeni Celzijusovih!

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slobodan Sovilj kaže za Kurir da će maksimalne temperature kretati od 35 do 41 stepen, uz tropske noći u urbanim sredinama.

- Osveženje možemo da očekujemo 19. avgusta i to će biti trodnevni period osveženja sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Može biti i sporadične pojave grada u zoni pljuskova, ali se ne očekuju superćelijske nepogode. Nakon tog perioda od 21. odnosno 22. avgusta sledi porast temperature i povratak temperaturnih vrednosti do 35 stepeni. Sve ukupno avgust će biti topao sa velikom terovatnoćom da bude najtopliji - ističe Sovilj i dodaje:

foto: Marko Karović, Shutterstock

- Do kraja avgusta zadržaće se temperature od 30 do 35 stepeni što je žuti i narandžasti meteoalarm. Temperature će biti iznad prosečnih vrednosti, pojava pljuskova će biti u periodu od 19. do 21 avgusta. I početkom septembra nastavlja se toplo vreme i period sa većim brojem letnjih dana sa temperaturama preko 25 stepeni uz pozitivno odstupanje od bar dva stepena. Nastavlja se deficit padavina, dominiraće suvi i natprosečno topli periodi početkom jeseni.

foto: Kurir tv

Prema njegovim rečima prognozirana je prosečna jesenja količina padavina od 140 do 210 litara po metru kvadratnom.

- Kako dublje zalazimo u jesen tako će i padavine biti češće, a obimnije padavine kiše možemo da očekujemo tek u novembru. Inače, minule godine je septembar bio toliko topao da je teško da će sada preći tu granicu, pozitivnog odstupanja je bilo pet do šest stepeni sa 29 letnjih dana u Beogradu i Vojvodini. ukoliko se pogledaju ta odstupanja malo je verovatno da će biti topliji od toga.