U SRBIJI DO NOVEMBRA NEĆE BITI DOVOLJNO PADAVINA Suša utiče na poljoprivredu, ali i na transport rekama: Kukuruz skoro uništen

Toplotni talas u Srbiji s preko 40 stepeni trajaće do kraja nedelje, visoke temperature zadržaće se do kraja meseca i sve do novembra padavine će biti ispod proseka! A već smo imali jun i jul kao najtoplije...

- Osveženje možemo da očekujemo 19. avgusta i to će biti trodnevni period s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Može biti i sporadične pojave grada u zoni pljuskova, ali se ne očekuju superćelijske nepogode. Od 21, odnosno 22. avgusta sledi porast temperature i povratak temperaturnih vrednosti do 35 stepeni. Sveukupno avgust će biti topao s velikom verovatnoćom da bude najtopliji dosad - kaže za Kurir meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj.

I početkom septembra, dodaje, nastaviće se toplo vreme sa preko 25 stepeni uz pozitivno odstupanje od bar dva stepena. Nastavlja se i deficit padavina, dominiraće suvi i natprosečno topli dani početkom jeseni.

foto: Zorana Jevtić

- Kako dublje zalazimo u jesen, tako će i padavine biti češće, a obimnije kiše možemo da očekujemo tek u novembru. Inače, minule godine je septembar bio toliko topao da je teško da će sada preći tu granicu.

foto: Kurir TV, Shutterstock, Ilustracija

Od suše strahuju najviše poljoprivrednici. Marko Đuričić, saradnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica, kaže da vreme ne pogoduje nijednoj kulturi.

- Ne odgovara čak ni drveću, koje je počelo da se suši. Zbog suše su soja, suncokret i kukuruz počeli ranije da se beru. Parcele koje su zasađene krompirom su lošije, tako da će i ti prinosi biti smanjeni. Procenjuje se da će prinosi svih tih sorti biti manji od 50 do 60 odsto.

foto: Pritnscreen/RTS

Smanjuju se i vodostaji. Na Dunavu, Tisi, Savi i Velikoj Moravi su u domenu niskih i srednje niskih. Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, kaže za Kurir da je suša veoma kompleksna pojava.

- Veliki problem je i navodnjavanje jer pad vodostaja dovodi do presušivanja bunara i kanala. Utiče i na transport, može doći do kašnjenja, što se posle odražava i na cenu. Zasad nema razloga za brigu, znamo da može doći do problema, ali nemamo konkretan alarm. Imamo dosta zaliha, naši zasadi su dovoljni da pokriju domaće tržište.