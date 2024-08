TROPSKI TALAS NASTAVLJA DA PRŽI, CRVENI METEO ALARM NA SNAZI! RHMZ najavio da stiže JAČE naoblačenje, evo kad

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros upozorenje na jak toplotni talas koji će trajati do 18. avgusta s temepraturama do 41 stepen.

Takođe će se i na području Beograda do kraja sedmice, 18. avgusta, zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima, minimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 37 do 39 stepeni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 25, najviša od 37 do 41 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, od sredine u pojačanju, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 22 stepena do 25, a najviša oko 39 stepeni.

Biometeorološka prognoza Većini hronično obolelih i osetlјivih osoba savetuje se poseban oprez usled nepovolјne biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i glavobolјe. Posebna pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

Detaljna prognoza za naredne dane

Četvrtak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti na severu zemlje, kao i u brdsko-planinskim predelima južne Srbije očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 26 stepeni, a najviša od 36 do 40 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, uveče u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 36 do 39 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljusaka sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 24 stepena, a najviša od 35 do 38 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana

U nedelju pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljusaka sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice jače naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u svim krajevima.

