Leto je period kad na rekama i jezerima mnogi, na žalost, izgube život. Često se suočavamo sa nezgodama I nepredviđenim okolnostima na koje kao posetioci nismo spremni. Na plažama, ali i iz vode vrebaju različiti izazovi.

Više o tome kakve opasnosti sve mogu da nas zadese dok uživamo u kupanju I sunčanju, istraživala je novinarka Kurir televizije Tamara Stanković, koja je svog sagovornika pitala šta ne bi trebalo da radimo kako bismo obezbedili, kako svoju, tako i sigurnost drugih.

02:24 OPASNOST NA VODI VREBA SA SVIH STRANA, OVI SAVETI ČUVAJU GLAVU! Ronilac srpske žandarmerije otkrio nekoliko ZLATNIH PRAVILA

- Ono što ljudi treba da znaju to je da obavezno treba da se poštuju sva ona pravila bezbednog boravka na reci, a to su da se ne koriste neuređena kupališta, već isključivo kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obezbeđenom zonom kupanja, tačnije obeleženom zonom kupanja bovama. Zatim pridržavati se svih onih saveta, a to je da se ne ulazi u vodu neposredno nakon obroka, da se pokvasimo pre ulaska, da se ne koristi alkohol, neke nedozvoljene supstance, da se ne precenjuju svoje mogućnosti, da se ne preplivavaju rečni tokovi jezera. Poseban apel na roditelje kada su na vodi sa malom decom da ih ne ispuštaju iz vida - rekao je Marko Mladenović, zamenik komandanta ronilačke jedinice Žandarmerije.

Poseban savet imao je i za one koji na reku izlaze u čamcima.

- Ne samo da je opasno, nego je zakonom i zabranjeno upravljati bez dozvole, tako da sticanjem te dozvole vi ćete steći i neka znanja i veštine kako da upravljate plovilom. Naravno, treba poštovati sve mere bezbednosti, slično kao i u saobraćaju, ne sme se biti u alkoholisanom stanju niti pod dejstvom narkotika, a posebno je korišćenje zaštitne opreme u vidu zaštitnih prsluka, to je i deo obavezne opreme na plovilu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:42 Kako izbeći tragediju na plivanju?