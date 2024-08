OGLASILI SE IZ RFZO ZBOG VESTI O NESTAŠICI PALITREKSA! Evo šta se dogodilo i čega zapravo nema u srpskim apotekama (VIDEO)

Građani, ali i lekari zabrinuti su zbog toga što u apotekama manjka antibiotika koji specijalisti opšte prakse, a pre svega pedijatrije, najčešće propisuju za brojne infekcije - palitreksa.

A zašto je došlo do nestašice istraživala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

- Palitreks je zaštićeni naziv jednog od brojnih antibiotičkih lekova koji se nalaze na listi lekova i koji se izdaju o trošku sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kada govorimo o leku sa ovim zaštićenim nazivom, a koji je namenjen za oralnu formu leka, jedini registrovani lek sa zaštićenim nazivom Palitreks su Palitreks kapsule. One se nalaze na listi lekova i mogu se izdati o trošku sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i taj lek je trenutno dostupan na tržištu Republike Srbije u višemesečnim količinama, što znači da su na našem tržištu trenutno dostupne zalihe ovog leka za više meseci uobičajene prosečne mesečne potrošnje - rekla je Vesna Vuković iz RFZO.

foto: Kurir televizija

Odgonetnule je i kako je moglo da dođe do ove informacije.

- Podsetiću vas da je u davnoj prošlosti postojao i lek Palitreks sirup, međutim, taj lek se ne proizvodi duže od tri godine, što znači da tog leka nema na našem prometu veoma dug period. Taj lek više nije ni registrovan, znači dozvola za lek je istekla i proizvođač iz svoje odluke nije ni obnavljao, a samim tim ako leka nema i lek nije registrovan, taj oblik leka ne može ni biti na listi lekova koju obezbeđuje Republički fond, te lekari nemaju uopšte ni mogućnost da propisuju lek ovog zaštićenog naziva u formi sirupa i tako je već godinama unazad.

02:02 OGLASILI SE IZ RFZO ZBOG VESTI O NESTAŠICI PALITREKSA! Evo šta se dogodilo i čega zapravo nema u srpskim apotekama

Konačno, dodala je i šta RFZO može da uradi ako se suoči sa povlačenjem nekog leka,

- Što se tiče same odluke proizvođača o prestanku proizvodnje nekog leka, bilo kog, to je deo poslovne politike svakog proizvođača i na to Republički fond ne može direktno uticati. Ali ono što radimo i što je vrlo bitno je to da svi proizvođači kada se radi o lekovima koji se nalaze na listi lekova su u obavezi da blagovremeno najave takvu svoju odluku, odnosno plan, a da Republički fond onda ima dovoljno vremena da može da obezbedi dodatne količine drugih zamenskih lekova ili alternativnih lekova, kako se ni na koji način ta odluka proizvođača o eventualnom prestanku proizvodnje određenog leka ne bi odrazila na nemogućnost ili otežanu mogućnost obezbeđivanja svih potrebnih lekova za lečenje osiguranih lica u Republici Srbiji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:06 FARMAKOLOG UPOZORAVA: LEKOVI NA VRUĆINAMA MOGU POSTATI ŠTETNI! Evo na šta sad POSEBNO TREBA OBRATITI PAŽNJU pri uzimanju terapije!