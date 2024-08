"NJIMA JE PUBERTET DOSTA BURNIJI, TADA POČINJE ŽESTOKA AGRESIJA" Psiholog o deci sa autizmom: Nije svaki slučaj za inkluziju!

Roditelji dece sa autizmom često se susreću sa agresivnim ponašanjem deteta nakon što uđu u pubertet. Neretko i uz odgovarajuću terapiju situacija se ne poboljšava.

Majka takvog deteta, Tihana Nikolić, ističe da ne postoje institucije u Srbiji gde bi agresivna autistična deca bila zbrinuta, a da je problem sve učestaliji u Srbiji.

Gost jutranjeg programa "Redakcija" koji je pričao o ovom problemu bio je Željko Mašović, psiholog.

03:33 NJIMA JE PUBERTET DOSTA BURNIJI, TADA MOGU DA POČNU PROBLEMI SA AGRESIJOM Psiholog o deci sa autizmom: Postoji li rešenje?

- Za takva pitanja, odgovori su malo teži. Svaka čast gospođi (Tihani) jer je ona jedna od retkih koja je izašla javno sa problemom koji ima dosta roditelja autistične dece kada uđu u pubertet. Njima pubertet malo kasni, ali je jako buran, postoji milion vrsta autizma, ali postoje i ovi oblici gde je dete po prirodi agresivno. Kada je mlađe, prvo bude autoagresivno, a onda kao stariji udara agresijom, ali nema on nameru da napravi nešto, pa je onda ispoljava u porodici. Ljudi tako izgube živce, pa hoće da ga zagrle, ali to je još gore, jer on to oseti kao sputavanje, pa nastane haos - započeo je Mašović, pa nastavio:

Nemam pojma šta je rešenje, mislim da smo kao društvo, ne samo mi, nego globalno, navikli na ponavljanje termina inkluzija. Doduše, postoji nešto što je za inkluziju i nešto što nije. Izgradnja nekog takvog centra, ne znam da li je rešenje.

