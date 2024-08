"KURTI TESTIRA AUTORITET AMERIKE, OVE PORUKE SU STIGLE IZ VAŠINGTONA" Garić nema dilemu: Svesni su tenzija koje samovoljno stvara

Rastu tenzije u Kosovskoj Mitrovici posle najave da će Priština otvoriti most na Ibru.

U međuvremenu, Američki Stejt Department poručio je da ne podržava bilo kakve promene trenutnog statusa mosta u Kosovskoj Mitrovici, upozoravajući Aljbina Kurtija da ne nastavlja sa jednostranim akcijama.

KURIR TELEVIZIJA NA MOSTU NA IBRU Novinar Darko Mitrović je izneo kako izgleda atmosfera oko samog mosta: - Situacija je u toku današnjeg prepodneva bila prilično napeta, to se ogleda u razgovorima sa meštanima, Srbi su zabrinuti i sa velikom pažnjom prate šta se dešava. Italijanski Karabinjeri su bili raspoređeni upravo na mostu, a posebnu pažnju je izazvalo to da su Italijani bili prilično naoružani. Sve to izaziva dodatne probleme, strepnju, čini se da će biti napeto narednih dana na ovom prostoru. Ovo je Veton Eljšani, zamenik komandira policije za region sever imao da kaže u razgovoru za Kurir: 01:32 KURIR TELEVIZIJA NA MOSTU NA IBRU

Gost "Pulsa Srbije" koji je građanima približio situaciju na Kosovu bio je Miloš Garić, s portala Kosovo online.

- Ovo što ovih dana imamo priliku da vidimo i slušamo u vezi sa otvaranjem mosta na Ibru pokazuje samo do kojih granica arogancije i bahatosti ide Aljbin Kurti. On je sada na neki način ušao u jedan skoro pa otvoren konflikt sa predstavnicima međunarodnih snaga na prostoru Kosova i Metohije, upravo onim činiocima koji su negde i u prethodnih 25 godina najviše doprineli jednom stanju gde su albanski ekstremisti došli do toga da mogu da govore o nezavisnosti, o nekoj državnosti i o tome da Kurti danas sneva te snove o velikoj Albaniji i progonu Srba. Sada imamo jedan moment koji je zaista čudan gde Kurti govori o otvaranju mosta na Ibru na silu gde sa južne strane mosta se nalaze specijalne političke jedinice, čuvene ROSA, tim svojim oklopnim džipovima, a sa druge strane jedinice Kfor i karabinjeri, pripadnici EULEX-a koji čuvaju most od tog nasilnog eventualnog pokušaja albanskih ekstremista da pređu sada vozilima sa druge strane, jer mi znamo da je taj most otvoren za pešake, pešaci preko njega prelaze nesmetano, postoje druga dva mosta između Južne i Severne Mitrovice koja funkcionišu za saobraćaj vozila i svega ostalog - započeo je Garić, pa zaključio:

- Dakle, ovo je čisto hir Kurtija i pokušaj da testira strpljenje i autoritet Sjedinjenih Američkih Država, jer ovde se radi sada već o autoritetu SAD, administraciju u Vašingtonu, nakon svega što je prethodnih dana rečeno, nakon upozorenja koje su stigle i iz Vašingtona i iz američke ambasade u Prištini, gde je upozoreno da postoje jako velika opasnost od nestabilnosti, od novih tenzija, da bi to moglo da ugrozi i bezbednost ne samo lokalnog stanovništva na severu Kosova i Metohije, nego da bi to moglo da ugrozi i bezbednost vojnika Kfor i američkih pripadnika. Dakle, Albin Kurti preko toga svega prelazi insistirajući na tome da taj svoj naum ostvari. Naravno, njegova ideja jeste potpuna okupacija severa.

