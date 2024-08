DA NIJE SLAVA I SLAVSKIH SVEĆA OVAJ BIZNIS BI ODAVNO PROPAO Zanat polako izumire, a nekad je od toga moglo da se živi

Zanati u Srbiji polako izumiru, a među njima su i voskari kojih je sve manje jer posla nema, a samim tim nema ni zarade. Jednostavno se ne isplati raditi... Da nisu slave ove zanatlije bi odavno propale.

Tek poneki grad u našoj zemlji ima svog voskara i to obično jednog. I u Beogradu gde živi skoro dva miliona ljudi ostao samo jedan! Voskar Aleksandar Šterić (58) bavi se ovim zanatom od osamdesetih. Kaže da je nastavio porodičnu tradiciju koju je počeo njegov deda leta davne 1933. godine. Od 1945. u prometnoj ulici na Vračaru nalazi se radnja koja budi nadu da ovaj zanat ipak neće da izumre, a možda i hoće...

- Ja sam treća generacija u porodici koja se bavi ovim poslom. Zavoleo sam ga zbog svog dede, izučio, kao mladić zarađivao džeparac, i evo i dan danas se bavim samo ovim. Imam ćerku koja je završila arheologiju i izrazila je želju da nastavi tradiciju, ali neću da je uvlačim u sve ovo... Leba od ovoga više nema, zanat se gasi polako. Devedsetih nas je u Beogradu bilo desetoro ukupno i to je bilo par pola miliona ljudi manje, a danas sam ostao samo ja. Tada nismo znali šta ćemo od posla, bilo je i dosta para, a danas... Nije bolja situacija ni u drugim mestima jer za nas posla nema tokom cele godine nego imamo sezonski - počinje priču za Kurir Šterić i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- U ovom letnjem periodu normalna je pojava da ceo dan niko ne uđe u radnju. Koliko puta se samo desi da dođem ujutru, popijem kafu, izluftiram radnju i odem. Živnemo tek od septembra kada počne prodaja slavskih sveća jer da nije njih bilo bi još gore. Međutim, i tada nam je opala prodaja jer sada na svakoj pijaci u periodu slava imate bar dve tezge koje prodaju sveće. To su preprodavci koji nemaju kvalitetne sveće, ali spuste cenu i mušterije idu tamo. Niko nas do sada nije zaštitio od preprodavaca jer u pravnom smislu oni su čisti imaju zakupljene tezge - navodi Šterić.

foto: Privatna Arhiva

A kaže i da voskarima danas konkurenciju prave i kineske radnje koje su tokom zime naročito u periodu oko nove godine preplavljene svećama, tu su i drogerije i crkvene prodavnice.

Cena sveća Vrsta sveća Cene obične 10-100

slavske od 450

sveće u boji 130-350

figure od sveća 550-1.300 *Iznosi su u dinarima

foto: Privatna Arhiva

- Mi pravimo bukvalno sve vrste sveća, slavskih, ukrasnih, mirišljavih, sveća za groblje. Jedna slavska sveća kod nas košta od 450 dinara pa nagore, dok su ove ostale od 10 do 100 dinara. Sve sveće izrađujemo ručno, one obične parafinske se prave brzo, dok su one ukrasne, mirišljave malo komlikovanije, prave se i po nekoliko dana i to u kalupima. Ja sam jedini koji se bavi dentalnim voskom i slobodno mogu da kažem da me to "vadi" i održava u poslu - zaključuje voskar.

