SANDRA JE 13 PUTA BEZUSPEŠNO POKUŠAVALA DA DOBIJE DETE: Rekla sam DOSTA JE i pomirila se da nikada neću biti majka, a onda...

Sandra Jovanović iz Beograda je posle nadljudske borbe i 14 vantelesnih dobila svoju Ljubicu.

Put do njene ćerkice i ostvarenje njenog najvećeg sna je bio jako težak, a ona je na Tik Toku ispričala kako je, nakon velikog broja neuspelih postupaka VTO, donela najtežu odluku i prihvatila mogućnost da možda nikada neće imati bebu.

- Mnogo vas me je pitalo jedno isto pitanje, a to je - kako nisam odustala posle 14 procedura VTO i kako nisam rekla dosta?! Zaista, mislite da nisam rekla dosta?! Jesam. Nekoliko puta. Više puta sam razmišljala o tome da odustanem i ovaj video sam posvetila svima onima koji razmišljaju o tome da odustanu. Svima onima koji se suočavaju s tim da je zaista dosta, da ne mogu više! Svima onima koji su prošli mnogo procedura vantelesne oplodnje i koji su se osećali kao što sam se i ja osećala, a to je - vrlo teško - započela je ona priču na Tik Tok nalogu "ivf.centar".

Bila je, kaže, na korak od odustajanja.

- Razmišljala sam više puta o tome, ali to nikada nije bila stvarna odluka do desete vantelesne oplodnje. Posle desete VTO sam imala spontani pobačaj u 11. nedelji trudnoće i, prosto, tada mi se činilo da to je to. Stigli smo do cilja. Uzleteli visoko, pali na dno potpuno.

Zar ti to nije dovoljan znak da ne treba da ideš dalje? Da te neće, pitala se.

To je bila neka prva prekretnica gde je zaista razmišljala da li treba da odustane.

- Ali, ne, ono, znate, kao odustaću - pa, dobro, i ako bude i ako ne bude, pa šta sad?! Nije važno, važno da se mi volimo. Može da se živi bez dece i tako dalje. Milion nekih drugih fraza. Nego istinsko, stvarno odustajanje! To je ogromno brdo do koga ne bih volela da stignete. To je ogromna odluka koju svako sam treba da donese. I vrlo je teška! - objašnjava ona.

Tada je, kaže, ozbiljno razmišljala o odustajanju. Pomišljala je da je bog ili neka viša sila odlučila da neće imati decu.

- Ponovo sam se podigla, otišla na još jednu VTO, opet nisam uspela, opet novi udarci, nove rane - priseća se.

Ta 13. VTO je, kaže, zaista bio trenutak kada je dobro razmislila da li može da živi bez deteta.

- Čvrsto sam odlučila da bi uskoro mogao da dođe taj trenutak, da više neću imati snage, volje, energije, da neću imati sebe i neću imati život - priča ona.

Kaže i da se tada desilo to da se suprug razboleo od korone. Ali, ona je, priznaje, samo razmišljala kako će dati uzorak.

- Suprug je imao koronu. Bili smo u proceduri VTO, gde sam ja, iako je on bio jako loše i bio na korak da bude priključen na respirator, samo razmišljala o tome kako će on da da uzorak. I onda sam se uplašila tih misli i rekla: "U redu, možda treba da odustaneš, možda je to to, da li je moguće da ti ispred čoveka koga voliš stavljaš potrebu da budeš majka?!".

I to su ti, kaže, neki vrlo teški trenuci.

- I tada sam prvi put stvarno prihvatila mogućnost da ću verovatno ostati bez dece i da ću morati svoj život da usmerim na taj način da koliko-toliko bude kvalitetan i bez deteta i bez bebe.

Međutim, ona je 15. decembra 2021. postala mama.

- To je najveća želja i poklon koji smo mogli da dobijemo za Novu godinu. Posle 13 pokušaja, a ovo je 14. pokušaj vantelesne oplodnje. Celu trudnoću je tu bio strah da li će sve biti dobro do kraja jer sam i posle 10. vantelesne oplodnje imala jedan spontani pobačaj i onda su strahovi bili i veći. Sve sam zbog toga držala u sebi iz straha i eto 15. decembra na svet je došla Ljubica. S obzirom da smo je dobili posle 14 godina rekla bi da je ovo jedan veliki uspeh za mog supruga i mene. Mislim da ovakva priča i ovoliki put do deteta treba ljudima da budu motivacija da ne odustaju u borbama da dobiju bebu. Čuda su moguća i sve dok imaju smelosti, hrabrosti i realnih mogućnosti da ne odustaju od svojih snova i želja - rekla je Sandra ranije za Kurir televiziju.