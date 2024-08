RHMZ UPALIO CRVENI METEO ALARM U CELOJ SRBIJI, U OVA 3 GRADA ĆE DANAS BITI NAJVRELIJE! Tropski talas nastavlja da prži

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 41 stepen.

Posle podne se očekuje povremena mala do umerena oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Na teritoriji cele Srbije zbog visokih vrućina upaljen je crveni meteo alarm.

foto: RHMZ

Duvaće uglavnom slab vetar koji će samo ujutru u košavskom području biti umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 26, najviša od 37 do 41 stepena.

Prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja sedmice, odnosno do 18. avgusta, zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 do 41 stepen i uz tropske noći u urbanim sredinama.

Biometeorološka prognoza Relativno nepovolјne bimeteorološke prilike za većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvestan oprez se preporučuje u saobraćaju.

foto: RHMZ

Prema najavi RHMZ, najtopliji grad u Srbiji danas će biti Niš sa predviđenih 40 stepeni, a odmah za njim su i Beograd i Palić sa 39.

Kada je reč o UV indeksu, označen je brojevima sedam i šest, što znači da je nivo zračenja visok.

foto: RHMZ

Veoma visoko zračenje danas će biti u Dimitrovgradu, Sjenici, Zlatiboru, Crnom Vrhu, Smederevskoj Palanci, Valjevu, Loznici i Bačkom Karlovcu, i ti gradovi su označeni brojem osam.

Potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Detaljna prognoza za naredne dane

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdskoplaninskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 36 do 40 stepeni.

foto: RHMZ

Subota

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdskoplaninskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, promenljiv, na jugu Banata posle podne kratkotrajno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 39 stepeni

foto: RHMZ

Nedelja

Promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne na severu povremeno i jak. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 33 do 36 stepeni.

Prognoza vremena od 19. do 23. avgusta

Promenljivo oblačno i svežije, a kiša i pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju još početkom sedmice.