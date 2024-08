MOMČILO KRENUO U GRČKU, NA TABANOVCIMA OSTAO BEZ PASOŠA: "Sve se desilo u roku od 10 minuta!" Policajac je mrtav ladan uradio ovo!

Momčilo je krenuo na odmor u Grčku, ali mu se na graničnom prelazu Tabanovci desilo nešto neočekivano, te su on i njegova supruga ostali bez pasoša!

Naime, dok je vadio zeleni karton pasoši su ostali u kućici, ali je u međuvremenu policajac njihove pasoše dao drugim ljudima.

- Da li je pokupio neko dva pasoša na Tabanovcima koje mu je dao makedonski granični policajac oko 4.15. da odnese na Bogorodicu. Znam da je neverovatna situacija. Posle ću da pišem detalje, sada je u interesu da nađemo vozilo sa našim pasošima - upitao je Momčilo u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Potom je objasnio šta se zapravo desilo.

- Dok smo vadili zeleni karton na granici pasoši su ostali u kućici. Potrajalo je nekih 10 minuta. Kada smo se vratili pasoša nije bilo. Bio je isti policajac Ramo, ali je on otišao do WC-a, a zamenio ga kolega koji je naše pasoše mrtav ladan dao "nekim Srbima" - naveo je on i dodao:

- Za one dušebrižnike koji će sad reći "Što niste izvadili zeleni karton u Srbiji?" - Jesmo, ali nam se pokvario auto sinoć, par sati pred put, pa smo krenuli sa drugim. Sad nas šef smene ovde savetuje da čekamo sat plafon, ako se ne pojave pasoši da idemo do ambasade. Jako sam skeptičan šta ambasada može da nam pomogne da nastavimo put u Grčku. Za Srbiju možemo da se vratimo, imamo lične karte.

Ljudi su komentarisali da nije prvi put da se ovako nešto dešava, te da su policajci ti koji treba da im pronađu pasoše.

