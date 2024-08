"DA LI JE REALNO DA JE LJUDIMA KOJI LETUJU U GRČKOJ OVO NORMALNO?!" Petar zbog ovog poteza turista pobesneo - NE BLAMIRAJTE SE!

Petar koji boravi u Grčkoj na letovanju šokiran je zbog činjenice da mnogi Srbi koji putuju na odmor u ovu zemlju sa sobom ponosu brdo hemije za čišćenje i to da bi čistili smeštaj!

Petra je to saznanje prilično razbesnelo, pa je rešio da jednu objavu na Fejsbuk grupi "Live from Greece" posveti tome.

- Da li je realno da je pojedincima koji letuju u Grčkoj sasvim normalno, i još ubeđuju druge da je to normalno, da kupiš ili poneseš hemiju za čišćenje i sređuješ apartman u koji uđeš!? Ono, čistiš tuđ nered, dlake, pesak, buđ itd. i još platiš nekome za taj isti apartman!? I kao "Pa šta ima veze, to je samo apartman, tu samo prespavaš" Pa kad je samo tako, zašto čistite? Ako volite da čistite, evo možete doći jednom nedeljno kod mene da ribate i ne morate da platite! - napisao je on.

Potom je one koji to čine upitao da li su realni.

- Ljudi, otišli ste na odmor da pobegnete od svega, da li ste realni? Agencije i gazde trljaju ruke na zaradi, a vi trljate njihove "apartmane"! Ako već to opravdavate i to vam je normalno, onda barem se ne blamirajte i ne ubeđujte druge da je to normalno. Ne daj bože da napišete slučajno neku lošu recenziju, jer zašto bi, kad ste se vi zeznuli, nek se zeznu i drugi. Pozdrav za sve one članove koji su realni i koji pišu ovde kako jeste i ne opravdavaju nenormalne stvari - odbrusio je on.

Komentari su bili podeljeni, bilo je onih koji smatraju da je Petar u pravu, ali i onih koji priznaju da su gadljivi te da zato čiste nakon ulaska u smeštaj.

- Meni lično to nije normalno, ali ko voli nek izvoli. Ako sam čistačica u svojoj kući, ne želim to biti i u apartmanu koji sam dobro platila za tih 10-ak dana. Naravno, to ne znači da iza sebe treba ostaviti haos. Izbaciti đubre, obrisati ako ste nešto uprljali i to je to! - navodi se u jednom od komentara.

