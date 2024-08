"AKO NEMAŠ MOMKA DOĐI U SRBIJU": Lepa Rori iz Australije oduševljena momcima iz Srbije, OVO JE RAZLOG! Uporedila ih i sa Albancima

Devojke iz Srbije neretko kritikuju naše muškarce i govore da bi mogli da budu malo osetljiviji, pristuapčniji, ljubazniji, otvoreniji... Međutim, zanimljivo je, lepa Rori iz Australije misli da su baš savršeni!

Ona je na Tik Toku gde ima nalog "where.is.rory" objavila snimak u kojem je srdačno nahvalila naš jači pol i devojkama koje nemaju partnere savetovala da dođu u našu zemlju.

foto: Shutterstock

- Moramo da pričamo o muškarcima iz Srbije. Ako si slobodna devojka i nemaš partnera, preseli se u Srbiju ili je samo poseti - započela je ona priču i dodala da se trenutno nalazi u Beogradu i da je njeno iskustvo sa muškarcima ovde jako pozitivno.

- Do sada su mi prišli pet puta, što je suludo, ovde sam tri dana - kaže ona i dodaje da je oduševljena načinom na koji prilaze. Oni to rade, kaže, sa puno samopouzdanja i poštovanja.

foto: Tik Tok Printscreen, where.is.rory

- Priđu i kažu: "Hej", kada odgovorim kažu: "Možemo li da se upoznamo?!" Ne daju komplimente, ne traže broj. Ne očekuju ništa. Samo: "Mogu li da pričam sa tobom?". Mislim da je to tako lepo rečeno, sa poštovanjem - objašnjava ona i dodaje da u Australiji gde ona živi muškarci uvek krenu sa nekim komplimentom.

- "Baš si lepa, stvarno dobro izgledaš". A onda sledi: "Mogu li da dobijem tvoj broj (snepčet, Instagram)?". A to mi se baš ne sviđa. Više mi se sviđa: "Mogu li te upoznati?" Znam da zvuči čudno, ali mnogo je lepše nego: "Mogu li dobiti tvoj broj?". Ne znam, možda se nekima to sviđa, ali ja nekako mislim: "Upravo sam te pogledala. Gledam te pet sekundi. I sada hoćeš da ti dam svoj broj?! - kaže ona i dodaje:

- Tako da ljudi ovde su tako samouvereni tako puni poštovanja. Mislim, nijednog od njih nisam zapravo dobro upoznala, jer kad pitaju da li možemo da se upoznamo, uvek odgoborim: "Ne, nisam slobodna". Ali, iskustvo je uvek pozitivno posebno nakon Albanije gde sam nedavno boravila. Zbog muškarca tamo se osećaš malo neprijatno. Oni bi počeli sa: "Ti si prelepa devojka". Ti se nasmešiš, budeš fin i kažeš: "Hvala", a oni onda nastave: "Ti si moja devojka iz snova". Ti onda kažeš: "To je baš lep kompliment", a onda oni: "Udaj se za mene!". To je tako intenzivno. Na primer, provela sam jedan dan sa Albancem, i on je rekao: "Preseli se sa mnom u Nemačku", a mi se tek sreli - kaže ona i dodaje da je to potpuno drugačije ovde te je uputila devojkama jasnu poruku:

- Tako da - devojke ako ste slobodne i dosta vam je aplikacija za sastanke ovo je grad za vas.