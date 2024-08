"DEČKO NA OKRETNICI POKUŠAVA DA ME SLIKA" Beograđanka upozorila na manijaka koji prati devojke FOTO

Beograđanka je na društvenim mrežama okačila upozorenje na manijaka koji fotografiše i snima krišom devojke na Banjici.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila se njena objava u kojoj je do detalja opisala kako je primetila da je mladić fotografiše.

- Dečko sa naočarama koji pokušava već deset minuta na okretnici tramvaja Paunov Breg da me slika ili snima to ne znam, slučajno mu se blic upalio i skontala sam šta radi. Ako se sekund okrenem i ne gledam u njegovom pravcu podiže opet telefon da me slika - napisala je ona i dodala:

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

- Devojke pazite se manijaka. Florescentne naočare, mlađi stomak izbačen, ne znam šta još da dodam prvi put ga vidim i šokirana sam šta ljudi rade.