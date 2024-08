NEODGOVORNI POJEDINCI ULAZE NA DEPONIJU I PALE SMEĆE: Oglasio se gradonačelnik Kraljeva zbog VELIKOG POŽARA, sve ekipe na terenu

Građane Kraljeva jutros je uznemirila vest da je na Gradskoj deponiji ponovo izbio požar. Sve ih je iznenadio neprijatan miris, a potom i dim koji se širi. Nadležne ekipe Javnih komunalnih preduzeća već satima se bore da plamen stave pod kontrolu.

- Gradska deponija se prostire na velikoj površini i lica neovlašćeno ulaze u telo deponije i pale smeće. Radnici JKP Čistoća" se trude da u što kraćem vremenu to ugase, ali kada imate tri puta paljenje u istom vremenskom intervalu na tri lokacije, to nije ni malo lako ugasiti, ali mi se trudimo zajedno sa radnicima i vatrogasno-spasilačkim jednicima da odmah reagujemo, da ne dodje do eskalacije - kazao je za RINU Predrag Terzić gradonačelnik Kraljeva.

foto: Rina

On dodaje da Grad Kraljevo intenzivno radi sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi ovakve scene u bliskoj budućnosti postale prošlost. U planu je da se gradi Centar za upravljanje otpadom.

- Skupština Grada Kraljeva donela je odluku o lokaciji Centra za upravljane otpadom, a nakon toga grad je uradio sve u svojoj nadležnosti kako bi pripremio planska dokumenta i očekujemo sastanak u Ministrastvu gradjevine, gde ćemo uskladititi uslove i nakon toga može se započeti sa projektovanjem što je u nadležnosti Republike Srbije. Očekujem da će igradnja tog centra omogućiti neuporedivo bolji način upravljanja otpadom i da se u toj situaciji ovakve slike neće ponavljati, istakao je Terzić.

