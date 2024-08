NIKOLIĆI IMAJU KUĆU PUTUJUĆU! Kako izgleda svakodnevica ljudi čiji je život – LUNA PARK! "Bezbednost, pa sve ostalo" (FOTO)

Leto je u narodu prepoznato i kao sezona brojnih vašara i manifestacija širom Srbije.

A nijedan dobar vašar ne može se ni zamisliti bez luna-parka.

Nikolići iz Paraćina već decenijama se bave ovim poslom, zahvaljujući kom su se skućili, odškolovali i na pravi put izveli decu.

Snežana i Dejan nasledili su posao od njegovog oca, putuju Srbijom, rade punom parom i ne žale se.

- Bukvalno smo počeli od jedne ljuljaške, a danas možemo reći da imamo pravi zabavni park u kom uživa na stotine ljudi. Ringišpili, balerina, autići... sada je sve tu. Za jedan dan podignemo ovo čitavo malo naselje u kome naši najmlađi nađu zabavu za sebe i u koje rado odlaze, kaže Nikola.

Ovaj posao kod Nikolića je porodična tradicija koja se prenosi sa koleno na koleno, Snežu i Nikolu naslediće sin Dejan i snajka Ivana.

- Posao zaista nije lak, ali olakšavajuća okolnost je da se kreće od aprila sve do zime, a sada je to i mnogo kraće, svega oko tri meseca. Nekada je bilo više vašara, sada dosta manje. Snalazimo se najviše porodično jer ovaj posao je zahtevan, od montiranja do razmontiranja, neće svako ovo i da radi, po svakavim vremenskim uslovima, ali ne odustajemo, čuvamo porodično ovaj posao i obučavamo mlađe da bi nastavili tradiciju, kaže Dejan, koji je porastao u luna parku.

Na prvom mestu je, kako tvrde Nikolići, da se ovaj neobični biznis voli i da sve sprave budu bezbedne.

- Pre Đurđevdana se sve isproverava i tek nakon atesta može da se pusti u funkciju. Bezbednost je najvažnija, pa onda sve ostalo, poručuje Dejan.

Ovih dana Nikolići i njihova kuća pšutujuća stacionirali su se u Pranjanima, gornjomilanovačkoj varošici koja je prepoznatljiva po Saboru violine, a koji se održava od 16. do 18 avgusta.

