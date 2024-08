I VEČERAS NEPOGODE SA GRMLJAVINOM, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Noćas osveženje stiže u ove delove zemlje, a evo šta nas čeka od sutra

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novo upozorenje koje se odnosi na pljuskove koji nas očekuju tokom večeri.

- U toku večeri na krajnjem jugu Srbije kiša i pljuskovi sa grmljavinom - navodi se u RHMZ saopštenju.

foto: Printscreen RHMZ

Od drugog dana vikenda toplotni talas u slablјenju, ali uz povećanje nestabilnosti

Sutra i za vikend veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u petak (16.08.) i subotu (17.08.) od 37 do 41 stepen Celizijusa, a u nedelјu (18.08.) od 33 do 38 stepeni.

U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

Od početka naredne sedmice promenlјivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar.

Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalјe toplo - kretaće se u intervalu od 29 stepeni u Zapadnoj Srbiji do 36 stepeni u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlјe.

Detaljna prognoza za naredne dane

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdskoplaninskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 36 do 40 stepeni.

foto: RHMZ

Subota

Pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje i izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u brdskoplaninskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab do umeren, promenljiv, na jugu Banata posle podne kratkotrajno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 39 stepeni

foto: RHMZ

Nedelja

Promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, posle podne na severu povremeno i jak. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 33 do 36 stepeni.

Prognoza vremena od 19. do 23. avgusta

Promenljivo oblačno i svežije, a kiša i pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju još početkom sedmice.