Oko Nove godine Igora čeka superfinale Slagalice u kojem će ukrstiti znanje sa pobednicima svih ciklusa

Elektroinženjer po obrazovanju, Igor Burlica, šef Službe za dispečersko upravljanje u Mladenovcu godinama niže uspehe u kvizovima. – Ostvario sam želju da pobedim u „Slagalici“. Tri puta sam učestvovao u tom kvizu, bio treći, pa drugi i konačno, nedavno sam postao pobednik ciklusa – kaže Igor Burlica koji je u finalu 173. ciklusu Slagalice slavio sa rezultatom 267 naspram 170 poena drugoplasiranog.– Oduvek pratim i volim kvizove. Kao i većina srpskih porodica i moja je imala ritual gledanja nekog TV kviza. Rešavali smo pitanja i takmičili se između sebe, stavljajući se tako u ulogu takmičara – objašnjava Igor. Naizgled, prosečna porodica, prosečnih interesovanja. Ipak, život je ovu porodicu vodio izazovnijim putevima. – Rano sam izgubio oca. Preminuo je kada smo sestra bliznakinja i ja imali samo četiri godine. Ostali smo sa majkom, koja nas je učila da je znanje najvažnije, jer će nam ono olakšati životni put, kaže Igor, dodajući usput, kao da to nije ništa, da je član Mense Srbije. – Kada je došlo vreme odlaska na fakultet, majka nije mogla da ih školuje istovremeno od penzije. Dogovorili su se da se Igor zaposli i da prvo sestra završi fakultet, a da onda ona pomogne bratu. Čuvši to, porodični prijatelj im je rekao da će on pomoći da oni kao odlični đaci oboje upišu fakultete. Ali, samo 15 dana pred prijemni, mama je na lotou dobila „šesticu“ i oboje su dobili indekse.

foto: Promo

Igor je rođen u Kladovu. Kako je otac radio na HE Đerdap, kao dete preminulog radnika tokom celokupnog školovanja bio je njihov stipendista. Po završetku fakulteta sedam godina je radio u RB Kolubara, na Površinskom kopu Tamnava - Zapadno polje. Zatim je prešao u Elektrodistribuciju Ruma, a kada mu je posle pet i po godina dijagnostifikovan Hočkinov limfom, zbog lakšeg lečenja prešao je u Elektrodistribuciju Sremska Mitrovica. Od pre tri godine radi u Elektrodistribuciji Beograd. Na pitanje ima li zarade u kvizovima kaže da se to razlikuje od kviza do kviza. – U nekim kvizovima sami plaćamo čak i putne troškove. Motiv mog učešća u kvizovima nije zarada. Volim da se takmičim i proširim znanje. Od svakog dobitka uplatim neki iznos u humanitarne svrhe. Prvi dobitak u Slagalici od 50.000 dinara u celini sam uplatio čoveku iz Šida čija je molba za pomoć stigla u Elektrodistribuciju Sremska Mitrovica dan pre odlaska na snimanje kviza. Čovek koji je ostao sam sa troje dece molio je da na rate plati priključak za struju. Ja sam uplatio ceo dobitak, ostalo Opština Šid i dobio je struju – ispričao je. Pobedom u kvizu Najslabija karika osvojio je „pristojnu sumu“ i ispunio je ćerki želju da je vodi u Zabavni park Gardalend, blizu Verone. Ćerka je uživala, a on je „preživeo“ vožnju na rolerkosteru i kaže: Od mene je dosta!

Uvek spreman za takmičenje Vezao je i tri pobede u kvizu Totalni obrt, zatim je u kvizu Naslovna strana dva puta bio prvi i jednom drugi, učestvovao u Poteri, a učestvuje i u amaterskim pab kvizovima. U ekipi mu je i kolega Nenad Stanković, iz MTK na Slaviji. Planira da ponovo da učestvuje u kvizu Stigni me ako znaš, jer mu je pobeda izmakla za dlaku.

Promo