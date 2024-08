Jedan oda razloga zašto su đačke ekskurzije toliko skupe je taj što dirktori i druga odgovorna lica u pojedinim školama muljaju sa javnim nabavkama, odnosno nameštaju poslove turističkim agencijama.

Ovo tvrdi dobro upućeni roditelj jednog od učenika škole u centralnoj Srbiji, čije ime je je poznato Redakciji.

U dokumentima u koja Kurir ima uvid detaljno je opisano kako sve to funkcioniše. To se dešava tako što odgovorno lice u školi s agencijom dogovori da se ekskurzija ili višednevna nastava u prirodi organizuju od tog do tog datuma na toj i toj lokaciji.

09:06 OVAKO SE MULJA SA EKSKURZIJAMA U SRPSKIM ŠKOLAMA! Seničić: Imali smo primere da prevoznik mora da ima MINIMUM 34 AUTOBUSA

Potom, ako je agencija "u talu“ sa nekim hotelom, dostavi sve njegove karakteristike koje ga odvajaju od drugih objekata. Na osnovu baš tih specifičnosti škola raspisuje javnu nabavku.

Koje su sume novca ovde u igri voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije Olja Lazarević razgovarala je sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija, Miloradom Antićem, predsednikom Foruma srednjih stručnih škola i Milanom Petrićem, roditeljem.

foto: Kurir televizija

- Osnovni uslov korupcije ili muljanja je netransparentnost. Roditelji su dužni da traže specifikaciju cene i koliko šta košta. Ako mi znamo da košta u prodavnici hleb toliko, morali bismo i ovo da znamo. Agencije su u nekom dilu sa tim menadžmentom škole i sa kotizacijama, ne učestvuje u muljanju samo jedan čovek ili samo jedna organizacija, više ljudi je uključeno u tu priču. Svi akteri su tu krivi, pa i roditelji koji ćute, ali i menadžment škole koji u tome učestvuje sa agencijama, i ministarstvo koje drži po šapom sve to - kaže Milorad Antić.

foto: Kurir televizija

Iz ugla roditelja svoje viđenje situacije dao je i drugi sagovornik Kurir televizije.

- Ja sam roditelj koji se bavio tenderskim opcijama čitavu svoju karijeru. Postoji jedna sumnja u sam proces organizovanja ekskurzija, to se zove neka vrsta pristrasnog tendera. U toj opciji osobe koje biraju sam plan putovanja su osobe koje idu na to putovanje. Cela pozadina ove strukture koje smo mi roditelji iz Šeste gimnazije započeli, od koje zaista nemamo nameru nikako da odustanemo, mi ćemo ove stvari istražiti do kraja. Ono što vidim kao rešenje ovde u ovoj situaciji čitavoj jeste da sednu sve tri strane. Znači osoba koju predstavlja turističke agencije, osobe iz ministarstva koje su zadužene za taj resor, i da nađu jedinstveno rešenje - kaže Petrić.

foto: Kurir televizija

Seničić nije mogao da komentariše konkretna saznanja Kurira, ali nema sumnju upostojanje dilova.

- To je potpuno jasna stvar, ne samo kad je reč o javnim nabavkama za ekskurzije. Vrlo često se postavljaju takvi uslovi da jednostavno favorizujete nekoga konkretno. Mi smo imali uvek tu situaciju da se u dodatnim uslovima traži da mora da ima minimum 34 autobusa. Mi smo do 2013. godine potpuno identičan proces imali, ali kao poziv za prikupljanje ponuda. Dakle, vrlo je slična procedura javnim nabavkama. To je funkcionisalo daleko bolje i kvalitetnije nego same javne nabavke. Procedura, ukoliko roditelji odbiju neku ponudu ili se prijavi samo jedna agencija, je takva da vi nemate dovoljno vremena da raspišete drugu javnu nabavku da biste uopšte završili ceo posao. Takoreći, dovedeni su pred svršen čin. A ja sad mogu da vam kažem, napisali smo tomove knjiga o tome zašto ekskurzije ne mogu da budu predmeti javne nabavke - rekao je Seničić.

