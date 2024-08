Nakon priče o problemu zbrinjavanja autistične agresivne dece, javilo se još mnogo porodica sa istim problemom za koji su do sada institucije čini se bile slepe i gluve.

O još jednoj takvoj priči za Kurir televiziju govorila je Jasmina Devedžić iz Niša ispred Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom.

- ja sam se učlanila, odnosno moje dete, u udruženje GUPOAN, to je Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom. On posle završetka srednje škole nije imao nikakvih obaveza, a udruženje ima puno radionica za decu, likovnih sekcija, sportskih aktivnosti, bazen, teretanu sa trenerom koji je sertifikovan za rad sa decom sa posebnim potrebama. Tako da je to bar neki vid okupljanja, druženja te dece, bez obzira što to kratko traje, opet je neki izlazak iz kuće, jer posle srednje škole, deca ostaju kod kuće, nevidljiva su za društvo, za sistem, grad ih ne prepoznaje - rekla je Jasmina Devedžić.

Ispričala je i svoja dosadašnja iskustva sa sinom koji boluje od autizma.

04:51 SAMOHRANA MAJKA NEMA KUD SA SINOM OBOLELIM OD AUTIZMA! Odbijaju me jer je imun na lekove i ima česte napade, ZAVRŠIĆU NA SOCIJALI

- Moj sin inače boluje od neurofibromatoze tip 1, oblik ispoljavanja te bolesti jeste epilepsija, međutim, on je farmakorezistentan tako da ima učestale epi napade i upravo zbog tih njegovih napada, odbili su me u ustanovi koja ima dnevni boravak za decu sa intelektualnim poremećajima i drugim smetnjama u razvoju. Rekli su da moje dete ne može da bude tu zato što oni nemaju edukovano osoblje, nemaju kadar, nemaju dovoljnog kapaciteta, prebacuje se loptica na grad koji treba da izdvoji dodatna sredstva za sve to, a grad opet ne odgovara na adekvatan način na čitav taj problem, tako da naše deca vape za nekim centrom.

Apelovala je na što hitnije rešavanje problema jer ona kroz sve prolazi kao samohrana majka.

- Ja sam samohrani roditelj, nažalost ima nas mnogo takvih, moram da se odreknem svog posla zarad brige o njemu, jer njemu je potreban nadzor celog dana, tako da samo zahvaljujući razumevanju mojih poslodavaca, ja još uvek imam radni odnos, ali to je pitanje dokle će da traje, moraću i ja da odem na socijalu, a onda je pitanje da li ću imati dovoljno novca da izdržavam dete, da kupujem lekove i plaćam troškove.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:47 NEMAM GDE SA AGRESIVNIM AUTISTIČNIM SINOM, ZAKON GA NE PREPOZNAJE Tihana išla kod Lončara, tražila DVE STVARI ZA LJUDE POPUT NJE