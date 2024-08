NAKON PAKLENIH VRUĆINA STIŽE OSVEŽENJE, A ONDA PONOVO OBRT Pljuštaće u ovim mestima: Detaljna prognoza do kraja avgusta

U Srbiji će se do kraja avgusta zadržati toplo vreme, osveženje nas čeka za vikend i početkom naredne nedelje, a onda ponovo sledi porast temperatura.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

- Mesečne i sezonske prognoze vremena još s kraja proleća jasno su ukazivale na veliki rizik od veoma toplog leta i deficita padavina, naročito tokom jula i avgusta u našoj zemlji. Od početka meseca količina padavina je u većini mesta krajnje simbolična (izmereno je između 0 i 5 mm), što je uz nastavak visokih temperatura i uz novi toplotni talas samo produbilo postojeće probleme vezane za sušu i šumske požare.

foto: Marko Karović, Shutterstock

- Sjenica, jedna od opština u kojoj je proglašena vanredna situacija, zapravo predstavlja jedno od retkih mesta sa dvocifrenom količinom padavina u prvoj polovini avgusta (32.5 mm), ali kao što vidimo i ta vrednost nije bila dovoljna da ublaži postojeće deficite na području koje tipipčno, decenijama unazad, ima znatno više padavina u letnjim mesecima - kaže Nikolić i dodaje:

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

- Padavine koje očekujemo za dane predstojećeg vikenda imaće lokalni karakter i neće zahvatiti šira područja. U pitanju su izolovani pljuskovi sa grmljavinom koji ne mogu značajnije da poprave situaciju. Početkom naredne nedelje (19 - 20.08.) talas vlažnog vazduha sa zapada usloviće kratkotrajni pad temperature (na maksimalne vrednosti od 29 do 36 °S) i povećanje nestabilnosti, odnosno češće padavine, naročito u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

Prema njegovim rečima pljuskovi će ponegde biti i obilniji od 20 do 30 mm za kratko vreme što će bar kratkotrajno ublažiti negativne efekte suše, najpre u Sjenici, a potom i na području Gornjeg Milanovca i Suve planine.

foto: Shutterstock

- Kad je reč o Majdanpeku, padavine će na ovom lokalitetu biti veoma retke, a u pojedinim delovima mogu i potpuno izostati do srede (21.08.) kada se očekuju kratkotrajni pljuskovi. Jače i trajnije osveženje i dalje se ne očekuje. Već od četvrtka (22.08.) ponovo sledi suvo i stabilno vreme u svim krajevima Srbije uz porast temperature. U četvrtak i petak u većini mesta od 32 do 37 °S, a narednog vikenda (24 - 25.08.) od 35 do 38 °S, lokalno i do 40 °S. Visoke temperature zadržaće se do kraja avgusta, a tek početkom septembra treba očekivati naredno manje osveženje. Mesečna prognoza vremena ukazuje da će se deficit padavina nastaviti i kasnije tokom većeg dela septembra uz natprosečne temperature.