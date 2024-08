NOVA PRAVILA ZA IZDAVANJE VOZAČKIH DOZVOLA: Sertifikat o stručnoj kompetentnosti obavezan za kategorije C, CE, D1, D1E, D i DE

Izdavanje vozačkih dozvola za kategorije C, CE, D1, D1E, D i DE postalo je strožije, jer je sada, pored položenog vozačkog ispita, neophodno priložiti i sertifikat o stručnoj kompetentnosti.

Ovaj sertifikat potvrđuje da vozač poseduje početnu kvalifikaciju koja je potrebna za upravljanje vozilima ovih kategorija.

Aleksandra Maglić Zdelar, major policije i šef Odseka za upravne poslove Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, danas je pojasnila nove propise vezane za izdavanje ovih dozvola. Prema njenim rečima, lica koja su položila vozačke ispite za navedene kategorije, a nisu u obrazovnom profilu vozača motornih vozila niti su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ili Vojske Srbije, moraju prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole priložiti i sertifikat o stručnoj kompetentnosti, koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

foto: Kurir/D.Š.

„Prilikom izdavanja vozačkih dozvola ovim licima, u dozvolu se obavezno upisuje kod 102, koji znači da ona važi samo na teritoriji Republike Srbije,“ naglasila je Maglić Zdelar.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnikom o vozačkim dozvolama propisani su starosni uslovi za dobijanje dozvola: 21 godina za kategorije C, CE, D1 i D1E, i 24 godine za kategorije D i DE.

Međutim, postoje izuzeci koji omogućavaju dobijanje dozvole sa sniženim starosnim uslovima. Učenici srednjih škola profila vozača motornih vozila mogu dobiti dozvolu za kategorije C i CE sa 18 godina, dok pripadnici MUP-a i vojni kadrovi mogu dobiti dozvolu za kategorije C, CE, D1 i D1E sa 18 godina, za D i DE sa 21 godinom, i za kategoriju A sa 19 godina, uz obavezan kod 101. Lica koja poseduju sertifikat o stručnoj kompetentnosti mogu dobiti dozvolu za kategorije C, CE, D1 i D1E sa 18 godina, a za kategorije D i DE sa 21 godinom, uz upisivanje koda 102.

Podsećamo da se vozačke dozvole izdaju u skladu sa zakonskim starosnim uslovima, bez obzira na trenutak kada je lice položilo vozački ispit.