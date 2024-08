PRAVOG ZAHLAĐENJA NEMA NA VIDIKU DO KRAJA AVGUSTA: Evo kakvo nas vreme očekuje, poznato kad stižu PLJUSKOVI I GRMLJAVINA!

I današnji dan doneo je Srbiji vrelo vreme, uz temperature do 40 stepeni.

Tropski toplo očekuje se i narednih dana, ali dolazi i do postepenog preokreta vremena.

U Srbiji i za vikend tropski toplo. Maksimalna temperatura biće u subotu slična današnoj, od 36 do 40 stepeni, u Beogradu do 38 stepeni, dok će drugog dana vikenda biti nešto niža temperatura, od 33 do 37 stepeni, ali i dalje tropski toplo.

Već od subote ujutro na severu Srbije biće oblačnije, na severu Vojvodine ponegde i sa pljuskovima sa grmljavinom.

Južnije od Save i Dunava biće vedro.

Posle podne i uveče ponegde se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

I u nedelju promenljivo oblačno, posle podne i uveče ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Drugog dana vikenda u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

U prvoj polovini sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka ponovo vedro.

Iako se u narednom periodu očekuju nešto niže temperature u odnosu na period iza nas, ostaće i dalje tropski toplo, uz vrednosti iznad 30, neretko i iznad 35 stepeni.

S obzirom na to da će vreme i dalje biti nepovoljno, kako zbog vreline, tako i zbog pojave pljuskova sa grmljavinom, treba redovno pratiti državne i nadležne službe.

Dakle, onog pravog zahlađenja nema na vidiku ni do kraja avgusta.

Iako se u narednom periodu lokalno očekuju pljuskovi sa grmljavinom, padavine neće biti obilne, niti na većem prostoru, tako da se nastavlja vrlo sušno vreme, uz ozbiljan deficit padavina i suša će biti ublažena tek na lokacijama gde bude bilo češćih padavina u narednom periodu.

Kurir.rs/Telegraf/Preneo: D. P.