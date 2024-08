RHMZ UPALIO DVA METEO ALARMA, CELA SRBIJA U CRVENOM! Stiže nevreme, ovi krajevi su danas na udaru!

Do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas od 37 do 41 stepen, a sutra od 33 do 38 stepeni.

U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

Početkom naredne sedmice promenlјivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar. Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalјe toplo - kretaće se u intervalu od 29 stepeni na severu i zapadu do 36 stepeni na jugu i istoku, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: RHMZ

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 41 stepen. Posle podne se ponegde očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije.

foto: RHMZ

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 stepeeni do 25, a najviša dnevna od 37 do 41 stepen. Najtopliji grad u Srbiji danas bi, prema prognozi RHMZ, trebalo da bude Kragujevac.

Na teritoriji cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm zbog visokih vrućina, dok je žuti upaljen zbog nepogoda i to u zapadnoj Srbiji, na istoku, jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji.

U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 22 stepena do 25, a najviša dnevna oko 38.

Detaljna prognoza za naredne dane

Nedelja

Promenljivo oblačno i veoma toplo, u prvom delu dana u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u Braničevskom okrugu povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni.

foto: RHMZ

Ponedeljak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sparno i nestabilnije vreme mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i pojačan vetar. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni, prvo u Vojvodini. Najniža temperatura od 16 do 24 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.

foto: RHMZ

Utorak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sparno i nestabilno vreme. Pljuskovi i grmljavine će biti najčešći na zapadu i jugu Srbije (gde će lokalno biti i izraženiji uz grad i pojačan vetar), dok se na severu i istoku očekuju duži sunčani intervali i retka pojava padavina. Vetar pretežno slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 22 stepeni, a najviša dnevna od 29 °S do 34 stepeni.

Prognoza vremena od 21. avgusta do 25. avgusta

U sredu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Od četvrtka pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura od 30 do 36 stepeni.