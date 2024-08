NIJE NI PODNE, A OVA 3 GRADA VEĆ KLJUČAJU NA 34 STEPENA: U Srbiji sve gori zbog toplotnog talasa, a ovo mesto je SPAS OD VRUĆINE

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je jutros u 10 sati najviša temperatura izmerena u Banatskom Karlovcu, Beogradu i Sremskoj Mitrovici. Ona je iznosila 34 stepena Celzijusa.

U Novom Sadu izmerena su 33 stepena, kao i u Zrenjaninu, dok su 32 stepena izmerena u Somboru, Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci.

Najniža temperatura u 10 časova izmerena je na Staroj planini, gde je bilo 22,5 stepeni i u Sjenici, gde je 23 stepena Celzijusa. Ova mesta predstavljaju pravi "spas" od trenutnih paklenih vrućina širom države.

RHMZ je izdao upozorenje na veoma toplo vreme u Srbiji do kraja nedelje.

Što se današnjeg dana tiče, maksimalna temperatura biće od 37 do 41 stepen, sutra od 33 do 38, a od početka naredne nedelje od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

Crveni meteo alarm

Crveni meteo alarm na snazi je na teritoriji cele Srbije zbog visokih vrućina, dok je žuti meteo alarm upaljen zbog nepogoda u zapadnoj Srbiji, na istoku, jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji.

Kada je reč o Beogradu, danas će biti pretežno sunčano vreme sa slabim do umerenim razvojem dnevne oblačnosti.

Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura biće između 22 i 25 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 38 stepeni.