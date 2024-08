"TERAO ME DA SE SNIMAMO, NOVAC UZIMAO ZA SEBE" Kristina optužila gorštaka Daneta za zlostavljanje i opet se oglasila! Evo šta kaže

Javnost u Srbiji ali širom regiona ostala je u šoku nakon što je Kristina Salković, supruga gorštaka Danijela Daneta Biorca, obelodanila na društvenim mrežama da je bila žrtva porodičnog nasilja.

Ona je ranije optužila Daneta i njegovu majku, nazvala ih je lažovima, prevarantima, glumcima i ludacima... Optužila ih je da su je trovali, da je završila u bolnici. Kako je za Kurir govorila, potvrđeno joj je da su joj creva nečim uništena i da ima jako teško oboljenje koje ne može da se izleči, kao i da Dane ne želi ni sliku njihovog sina da joj pošalje.

Sada je Kristina u velikoj ispovesti ispričala kako je zapravo izgledao njen život na Goliji tvrdeći da se i dalje oseća jako loše.

- On je govorio sve vreme da bi voleo da dođem, da traži ženu, da hoće da ima decu i sve to. I mi smo tako pisali i ja sam odlučila da odem tada kod njega, da se upoznamo još bolje i da ostanem. Pa bilo je u početku baš teško. Pogotovo kad je zima, bili su veliki snegovi po dva, tri, četiri metra. On je voleo i hteo da se snima za televiziju. Ja nisam želela, ali me je on terao svaki put da se snimamo, da bi on uzeo novac i donacije od dobrih ljudi koji su pomagali. I taj novac je trošio samo na sebe, iako su ljudi to slali za Jovana, za naše dete - tvrdi Kristina.

Potom je otkrila i da im je dete bolesno, te da je njena majka dečaka vodila kod lekara u Sarajevo.

- Ja sam silom morala njega izmoljavati i plaćati put, nekada je i on, ne mogu dušu da grešim i da sada lažem, ali je bukvalno, čim se spomene odlazak, samo pare prvo spomenuo. Ništa dete, ništa bolesno. Dete je bilo u Sarajevu u bolnici, jedva je ostalo živo. I ko zna sad šta se dešava - priča između ostalog Kristina.

Onda se osvrnula i na svoje tvrdnje odranije da su je trovali zbog čega ima trajne probleme sa crevima.

- Ja sam odlazila kod nje (svekrve) ponekad kad dete ide doktoru pa svratim ono da ga vidi i to. Ja sam jela posebnu hranu, meni su davali posebnu hranu i piće, oni su jeli nešto svoje - ispričala je za Hype TV.

U razgovor se uključila i Kristinina majka koja tvrdi da je u jednom trenutku posetila ćerku te da je zatekla da leži kao kostur i da su joj ispali zubi. Tada je želela da vodi ćerku i unuka sa sobom, ali je dete, koje je navodno plakalo, uzela Danetova majka.

Kristina tvrdi i da je Dane navodno vređao njihovo dete koje ima zdravstveni problem. Kako tvrde Kristina i njena majka, ona će morati da prima terapiju do kraja života.

- Želim samo dete svoje, da mi se vrati što pre, jer je i bolestan, i patim naravno za njim kao i majka svaka, da mi se vrati dete.

Kristina tvrdi da Danetova porodica želi da zadrži dete kako bi dobijali donacije, te da im je zbog toga bila smetnja.

Inače, Dane se ranije oglasio i na sve optužbe koje je Kristina objavila na Instagramu izjavio za Blic da "joj je izgleda hakovan profil".

