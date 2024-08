GRADONOSNI OBLACI STIGLI U SRBIJU U narednih sat vremena POTOP U VOJVODINI: Oglasio se RHMZ - tokom noći i sutra i u OVIM DELOVIMA

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je građane o nevremenu koje preti Srbiji u nedelju 18. avgusta.

Takođe, u objavi stoji da će na severu Bačke u narednih sat vremena doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

foto: Printscreen RHMZ

"Do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas (17.08.) od 37 do 41 °S, a sutra (18.08.) od 33 do 38 °S. U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

SLEDEĆE SEDMICE POSTEPENO SLABLJENJE TOPLOTNOG TALASA, ALI UZ POVEĆANJE NESTABILNOSTI

Veoma toplo zadržaće se i sutra uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 do 38 °S, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Početkom naredne sedmice sparno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu pljuskova sa grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar. Maksimalna temperatura biće u manjem padu i kretaće se u intervalu od 29 do 36 °S.

Crveni meteo alarm

Crveni meteo alarm na snazi je na teritoriji cele Srbije zbog visokih vrućina, dok je žuti meteo alarm upaljen zbog nepogoda u zapadnoj Srbiji, na istoku, jugoistoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji.

foto: RHMZ

Kada je reč o Beogradu, danas će biti pretežno sunčano vreme sa slabim do umerenim razvojem dnevne oblačnosti.

Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura biće između 22 i 25 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 38 stepeni.