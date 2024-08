Još samo 1000 dana do najvećeg događaja koji je Srbija ikada organizovala

Do održavanja Specijalizovane EXPO izložbe u Beogradu, najvećeg događaja koji je Srbija ikada organizovala, ostalo je još tačno 1.000 dana. Tim povodom je na Sava promenadi u Beogradu na vodi otvorena izložba fotografija „1000 dana do EXPO 2027 Beograd“ koja prikazuje dug istorijat učešća Srbije na međunarodnim izložbama. Izložba će biti otvorena do 26. avgusta, a fotografije prikazuju kako se naša zemlja predstavljala svetu kroz kulturu, tradiciju, običaje, proizvode, kao i izume i pronalaske.

Posetioci će moći da vide neke od najzanimljivijih sprskih paviljona još od prvog učešća na internacionalnoj izložbi u belgijskom gradu Antverpenu kada je Kraljevina Srbija bila jedna od 12 tadašnjih država učesnica. Mnogi srpski paviljoni na međunarodnim izložbama bili su nagrađivani, neki čak i višestruko, kako zbog raznovrsnog programa i ponude, tako i zbog specifičnog izgleda za koji su bili zaduženi naši najistaknutiji dizajneri i arhitekte.

„Sjajna je prilika podsetiti se brojnih učešća Srbije na Međunarodnim izložbama i svih iskustava koje smo stekli kao učesnici EXPO za poslednjih 140 godina. Ta znanja i iskustva biće naša velika komparativna prednost u organizaciji događaja koji će promeniti ne samo Surčin i Beograd, već i čitavu Srbiju, a usudila bih se da kažem i region Zapadnog Balkana, koji je prvi put domaćin EXPO,“ rekla je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije Jelena Begović.

Od dobijanja prilike da Srbija bude organizator specijalizovane izložbe prošlo je svega godinu dana. Beograd se prvi put kandidovao za organizaciju ove značajne manifestacije i pobedio u oštroj konkurenciji špansku Malagu, američku Minesotu, tajlandski Puket i argentinski Bariloče. Od tada je mnogo toga urađeno kako bi se naša zemlja 2027. pokazala kao dobar domaćin, a uveliko se radi na infrastrukturi neophodnoj za održavanje izložbe, osmišljavanju programa i saradnji sa zemljama učesnicama kako bismo tokom EXPO 2027 Beograd prikazali najbolje što svet ima da ponudi.

„Veoma mi je drago što je sa nama danas i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije, jer ministarstvo vodi BIO4 Kampus, značajan i kompleksan projekat koji će se razvijati sledećih nekoliko decenija i kojim će se Srbija ponositi. I ovaj, kao i mnogi drugi projekti koji će biti realizovani do početka Specijalizovane izložbe 2027. godine, omogućiće da Srbija predstavi svetu svoje ideje, naučna dostignuća i inovacije“, rekao je direktor preduzeća EXPO 2027 Beograd, Dušan Borovčanin.

Srbija je prepoznata globalno kao zemlja sporta, muzike, izvrsne hrane i prirodnih lepota, a sada se u njoj priprema i održavanje velikog svetskog događaja koji će prvi put biti održan u regionu Zapadnog Balkana. Retki su naši sugrađani koji su imali priliku da posete neki od EXPO događaja u svetu, a još je manje poznato da Srbija na njima učestvuje još od 1885. Ovi događaji omogućavaju razmenu ideja, znanja, naučnih dostignuća, ali i specifičnog pogleda na život i svet. S obzirom na to da se očekuje da se u Beogradu okupi oko 120 zemalja učesnica, ne čudi ni procena da će Srbija u periodu održavanja izložbe, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, ugostiti oko 4 miliona posetilaca sa svih strana sveta.

Naša zemlja će 2027. godine, pored umeća u sportu i muzici, tokom 92 dana biti u prilici da svetu pokaže i svoju kulturu, znanje, inovativnost i kreativnost u oblasti tehnološkog razvoja, ali i da se predstavi kao idealna zemlja za investiranje i saradnju. Organizacija manifestacije ovog ranga doprineće ekonomskom i društvenom razvoju i imidžu Srbije, kao i čitavom regionu. Specijalizovana izložba će, pored velikog broja posetilaca, privući i strani kapital u Srbiju koja postaje još zanimljivija kao destinacija za investiranje. EXPO nam takođe donosi i novu infrastrukturu koja će omogućiti kvalitetniji i bolji život građana, ali i mnoge druge objekte koji će, nakon prenamene, ostati građanima na korišćenje.

