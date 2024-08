SRPSKI TURISTA OSTAO BEZ ZUBA NA PLAŽI U GRČKOJ I KRENUO DA GA TRAŽI! Zemljaci, pomozite! Sledi i nagrada a razlog je neverovatan

Jedan srpski turista nasmejao je i iznenadio sve koji su juče pročitali njegov oglas. Naime, on je na Fejsbuku objavio da traži zub koji mu je ispao u Nei Poriju. Ipak, objasnio je da to nije bilo kakav zub, već predmet za koji je emotivno vezan.

Kako je pojasnio ovaj Srbin u popularnoj grupi "Grčka info", juče u toku ranog popodneva izgubio je zub na plaži. Iako je i sam svestan da je njegov oglas mnoge nasmejao, on navodi da njemu do smeha nije, i to ne samo iz očiglednih razloga.

foto: Facebook prinscreen Grčka info

"E sad, o zubu, u pitanju je desni gornji očnjak. I nije to bilo kakav zub, u pitanju jezlatan zub. Ugrađen je pre sedam godina i baš sam vezan za njega. Mislim, bio sam vezan fizički do danas ali sam inače prilično emotivno vezan za njega", počinje ovaj turista.

Pojašnjava da je zub izgubio u blizini spasilačkog mesta i do detalja opisuje u kom delu plaže.

"Tačnije, odmah pored one velike porodice iz Rumunije gde baka ostaje da čuva stvari pod suncobranom dok se ostali kupaju. I puši lulu. Baka Popaj, mnogo je simpatična Dakle, zub mi je ispao tokom užine na plaži ili eventualno kada sam ušao u vodu sa kuvanim kukuruzom", pojašnjava on do detalja.

Kaže da će sigurno mnogi pomisliti da je zub progutao, ali priznaje da tu informaciju trenutno nema.

Pronalazaču nagrada "Ukoliko neko pronađe zub zamolio bih ga da me kontaktira, nalazaču sledi nagrada a meni će vratiti osmeh na lice", zaključuje on. Autor objave bio je u pravu. Za kratko vreme prikupio stotine komentara, uglavnom šaljivog karaktera. "metal detektor", "Ko god ga pronašao to mu je poklon, jer poklonu se u zube ne gleda...", "Ovaj slučaj gubljenja je pobednik među svim ostalima", "Oprosti Boze,a gde vam je Burma?!", "Treba otvoriti TEZGU izgubljenih stvari, muževa i šta još ne....", glasili su samo neki od komentara.

Kurir.rs/Blic/Facebook Grčka info