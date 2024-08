ČANGHUI IZ KOREJE POSTAO PRAVOSLAVAC ZBOG MARIJE IZ VALJEVA! Neverovatna priča zbog koje ovi mladenci veruju u sudbinu

Čanghui Han (30) iz Južne Koreje sasvim slučajno je zavoleo mladu Valjevku Mariju (26), a zbog nje je sasvim namerno promenio veru i postao pravoslavac!

Marija i Čanghui pronašli su se na jednoj aplikaciji za upoznavanje u februaru 2023. godine, da bi nakon godinu dana, tačnije 23. januara ove godine, izgovorili "da", i to u manastiru Rakovac na severnoj strani Fruške gore.

- Istog dana pre venčanja održali smo ceremoniju krštenja. On je odlučio da uzme našu veru i postane pravoslavac. Moja porodica i prijatelji su se okupili da svedoče ovom posebnom trenutku. Razmenili smo prstenje i zakleli smo se na večnu ljubav pred Bogom i najmilijima - počinje priču za Kurir Marija, koja nosi muževljevo prezime Han.

Kako kažu, nakon prvog kontakta na toj aplikaciji nešto je među njima kliknulo. On je tada već bio poslom u Evropi.

- Nismo mogli da prestanemo da maštamo o prvom susretu. Dok smo ćaskali, oboje smo primetili nešto drugačije od ostalih dopisivanja. Kao što znate, ponekad ljudi ne ostave dobar prvi utisak. Mesec dana smo se dopisivali, a onda 4. marta naše ćaskanje je išlo prilično dobro i tog dana sam završio posao ranije nego što sam očekivao. Znao sam da će se u narednom periodu više raditi, pa sam mislio da je prilika da je upoznam tog dana. Bio sam u Mađarskoj i odlučio sam da odem u Novi Sad, gde je odsela. Međutim, nisam znao kako - priseća se kroz smeh Čanghui, koji je inače inženjer čija su specijalizacija mašine za proizvodnju akumulatora za električne automobile.

Fascinirana sam zemljom Korejci opsednuti hladnom kafom Marija kaže da je život u Južnoj Koreji potpuno drugačiji nego život u Srbiji: - Fascinirana sam ovom državom, njihovim jelima i ljubaznim ljudima. Stanovnici Južne Koreje su veoma gostoljubivi i vole da upoznaju strance. Jedan od najpoznatijih korejskih jela je kimči, kupus sa začinima koji se tradicionalno služi uz svaki obrok. Glavni grad je Seul, poznat po svojim hramovima i palatama. Autentični i unikatni kafići su na svakom koraku. Korejci su opsednuti ledenom kafom, pa čak i zimi. Kultura kafe smatra se sastavnim delom korejskog društvenog života.

Bavi se i vodoinstalaterskim radovima, zavarivanjem, a on i Marija rade zajedno i kao menadžeri bezbednosti.

I krenuo je tada Han za Srbiju, ali je na granici imao problem - nije mogao da uđe u zemlju zbog nerešene papirologije. Nisu se sreli tog dana, ali je Marija iznenada došla kod njega 17. marta.

- Ne možemo da zaboravimo taj trenutak kada smo se prvi put videli uživo. Nismo verovali u sudbinu, ali tog dana smo želeli da verujemo u reč "sudbina" - složno će ovaj par.

Nakon prvog susreta, ljubav je rasla iz dana u dan, veza na daljinu je teško padala, pa su ubrzo rešili da počnu zajednički život, i to u Mađarskoj, u smeštaju kompanije za koju je Čanghui radio. On je Srbiju posetio nekoliko puta, a u Južnu Koreju su se preselili u oktobru 2023.

Od škole do hrane Razlike i sličnosti dve države Marija i Čanghui uporedili su Srbiju i Južnu Koreju: foto: Privatna Arhiva - U Južnoj Koreji ljudi često rade dugo i posvećeni su karijeri, dok se u Srbiji više cene opušteniji način života i porodične vrednosti. Što se tiče obrazovanja, u Južnoj Koreji đaci provode mnogo vremena u školi i idu na dodatne časove posle redovne nastave, pa se javlja takmičarski duh između vršnjaka. U Srbiji đaci takođe imaju puno obaveza, ali ne provode toliko vremena u školi. Razlike u kuhinji su takođe primetne, dok su u Južnoj Koreji popularni pirinač i začinjena hrana, u Srbiji se najviše konzumiraju meso i testenine. Obe zemlje imaju bogatu istoriju i tradiciju.

- Kao ćerka roditelja koji su odrastali uz tradicionalne običaje, na početku nisu prihvatili moj izbor partnera, mislili su da su to samo prolazna osećanja i da to nije pravi izbor za mene. Kasnije, kako je naša veza postala ozbiljnija, kada su ga upoznali, prihvatili su, a malo kasnije on me je i zaprosio. Njegovi roditelji su sve prihvatili bez ikakvih problema, iako nije čest slučaj da imate brak sa strancem u Južnoj Koreji - priča Marija.

Marija i Čanghui planiraju da se u skorijoj budućnosti presele u Beograd.

- Takođe imamo plan da otvorimo kafić u korejskom stilu koji bi nudio autentičnu korejsku kafu, a svi bi bili dobrodošli da upoznaju pravi komadić Koreje u srcu Srbije.