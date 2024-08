TRAGIČNI DOGAĐAJI U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU: Dva deteta umrla na Halkidikiju za manje od 7 dana! Pedijatri savetuju OPREZ!

Još jedna tragedija se dogodila u subotu na Halkidikiju, omiljenom letovalištu Srba u Grčkoj, kada se osmogodišnji dečak srušio i umro na šetalištu, naočigled svojih roditelja!

Pre nepunih nedelju dana, podsetimo, takođe na Halkidikiju, osmogodišnja devojčica se udavila na bazenu, a ovi tragični slučajevi su do srži potresli meštane, kao i turiste, među kojima je i mnogo naših. Posebno su potreseni roditelji male dece koji se pitaju na šta da obrate pažnju i na koji način na letovanju mogu zaštiti svoju decu.

Osmogodišnjem dečaku je, pišu grčki mediji, u subotu naglo pozlilo. Lekari Hitne pokušali su da reanimiraju dete. Prebačen je u bolnicu, ali su tamo mogli samo da proglase smrt. Mališan je, prema dosadašnjim informacijama, imalo upalu krajnika, a postoji sumnja da je upala prešla u akutni perikarditis, zbog čega je i preminuo. Obdukcija će, navodi se, pokazati tačan uzrok smrti.

Upala krajnika može biti uzrokovana različitim bakterijama i virusima, međutim, ako je od svih mogućih bakterija uzrokovana bakterijom streptokok, i to beta hemolitičkim, to može da predstavlja ozbiljan problem za dete, kaže za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

- Beta hemolitički streptokok kod dece, pored krajnika, može da napadne i zglobove, a ponekad i srce, zbog čega može doći do zapaljenja različitih struktura u srcu. Ova bakterija nekada napadne miokard - srčani mišić, a nekad napadne i perikard, omotač srčanog mišića, a to može dovesti do nastanka različitih srčanih oboljenja i srčanih slabosti - objašnjava dr Milićević i kaže da srećom takve situacije nisu čiste, ali se dešavaju. Ishod može biti i fatalan.

Stoga je, kaže, važno da roditelji reaguju u slučaju da dete ima upalu krajnika koja traje duže vreme i koja je praćena gnojem, neprijatnim zadahom, malaksalošću, nedostatkom apetita i oteklim limfnim čvorovima i dete odvedu kod pedijatra koji će preporučiti da se uradi bris kako bi se videlo da slučajno uzročnik nije baš taj streptokok.

Saveti Zdravstveno osiguranje je obavezno foto: Shutterstock Mnogi se pitaju koje lekove i pomoćna sredstva za decu treba nositi na more, a dr Saša Milićević objašnjava da je, na prvom mestu, najvažnije nositi redovnu terapiju, ako je dete koristi. - Probiotici su isto jako važni. I deca i odrasli bi trebalo da ih uzimaju pet dana pre i pet dana posle letovanja, kao i sve vreme boravka tamo. Treba proneti lekove za spuštanje temperature - brufen i paracetamol, lek protiv alergije, kao i kapi za nos i neku mast za infekciju oka - kaže on i podseća da treba uvek uplatiti zdravstveno osiguranje u inostranstvu jer se nikad ne zna da li će zatrebati.

Inače, u Grčkoj se pre nepunih nedelju dana u bazenu udavila osmogodišnja Angelika, koja je sa svojom sestrom došla u kamp na Halkidikiju. Utvrđeno je da je satima ležala na dnu bazena, a da niko od nadležnih to nije primetio. U vezi s njenom smrću pokrenuta je istraga i uhapšene su dve osobe.

Roditelji ili odgovorna lica koja su sa decom ne smeju nijednog sekunda dete ispustiti iz vida, kaže dr Milićević.

- Deca u svakoj sekundi moraju biti pod nadzorom ako su u vodi. Pogotovo ako je gužva, kada i spasioci mogu da ne primete da se neko davi. U tim situacijama svaka sekunda je važna, jer u jednom značajnom procentu dete može da se oživi reanimacijom, ako je kraće vreme pod vodom.