DVORAC U CRNOJ GORI SE PRODAJE ZA 7 MILIONA EVRA: Ima 900 m2, sedam spavaćih soba i 9 kupatila, za obilazak vam treba mapa! VIDEO

Prelepa kuća na moru je, maltene, svačiji san, ali ostvarenje tog sna može prilično da košta!

Ako biste želeli tako nešto da ostvarite u Crnoj Gori to bi moglo da vas košta i oko sedam miliona evra.

foto: Tik Tok Printscreen, luka.stokic

Šta dobijete za te milione?! To je pokazao jedan Luka na svom Tik Tok nalogu "luka.stokic".

- Šta to možeš da kupiš za oko sedam miliona evra u Crnoj Gori?! Vilu, ili ja bih pre rekao dvorac od 900 kvadrata sa sedam spavaćih soba. To praktično znači da vas svaka soba izađe oko milion - rekao je on u snimku i pokazao kako se stiže do ove luksuzne nekretnine.

- Na samom ulazu u Boku, sa pogledom na ostrvo Mamula, stižemo bodićem za samo pola sata od aerodroma - rekao je on i dodao da ispred kuće ima tri veza za brod do 25 metara.

foto: Tik Tok Printscreen, luka.stokic

- Penjemo se ovim kružnim stepenicama i ulazimo u samu vilu. E sad, ovde vam je bukvalno potrebna mapa, jer pored sedam spavaćih soba imamo sedam kupatila. Ima još dva, ali ne možemo da ih nađemo - objašnjava on i dodaje:

- Na ovom nivou imamo letnju kuhinju sa spoljašnjim sedenjem i onda ulazimo u ogroman salon, gde možete da pozovete 20 prijatelja. Ukoliko ih imate toliko.

Drugi nivo je tek priča za sebe. Tu se nalaze tri glavne i najveće spavaće sobe sa neverovatnim pogledom.

foto: Tik Tok Printscreen, luka.stokic

- Samo zamislite da se ujutru budite uz ovakav pogled na plavetnilo i na brodove. Na trećem nivou se nalazi malo formalnija dnevna soba sa dosta sedenja, sa ogromnim ostrvom i kuhinjom i trpezarijskim stolom za 12 osoba. Na četvrtom nivou imamo četiri spavaće sobe. Sve su u istom stilu i sa svojim kupatilima - kaže Luka i dodaje da ono što izdvaja ovu novoizgrađenu vilu, pored same lokacije - blizine Luštice, Porto Montenegra i ribarskog sela, je sam eksterijer.

foto: Tik Tok Printscreen, luka.stokic

- Cela fasada je obložena bračkim kamenom, a ove kamene kaskade i balkoni stvarno upotpunjuju utisak da ste na moru - rekao je on u snimku, a u opisu istog naveo:

"Kome je vruće, neka kupi vilu na moru".

Ovaj snimak izazvao je burne reakcije, pa je tako ispod njega bilo preko 1.000 komentara.

- Razmišljam da uzmem fali mi samo jos 7 miliona evra - komentarisao je ironično jedan naš čovek.

foto: Shutterstock

- Sedam miliona evra je penthaus u Njujorku - dodao je drugi.

Mnogi su nalazili zamerke ovoj vili, pa su tako negodovali što nema lift, ali ni bazen.

- A gde je televizor?! - bila je još jedna zamerka.

Bilo je i onih koji ne bi živeli u ovoj vili, jer je muka očistiti 900 kvadrata.

- Ne bih ga uzela. Šta će mi skalamerija?! i moja mi kuća dosadila, stalno nešto dorađuj, pravi, a o čisćenju neću ni da pričam. Šta će to kome?! - zapitala se jedna Zorica.