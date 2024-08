POGLEDAJTE KAKO ĆE SE KRETATI NEVREME IZ SATA U SAT U Srbiju stižu NEPOGODE, ovi delovi prvi na udaru GRADA I OLUJNOG VETRA (MAPA)

Jače nevreme koje je ranije najavljeno, a koje je prethodno protutnjalo Hrvatskom, stiže i kod nas tokom današnjeg dana, a sudeći po prikazu na sajtu Vreme i radar prvi na udaru oluje biće jugozapadni delovi Srbije.

RHMZ se takođe oglašavao povodom nevremena, takođe upozorivši da su na udaru prvo zapadni i južni delovi Srbije.

"Pljuskovi i grmljavine danas posle podne i uveče biće češći na zapadu i jugu Srbije, dok će na severu i istoku biti suvo sa sunčanim intervalima i dalje sa maksimalnom temperaturom oko 35 °S.", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ.

foto: RHMZ

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, sa temperaturom do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: screenshot vremeradar.rs

Od sredine dana u jugozapadnim i južnim, a posle podne i u zapadnim i severozapadnim predelima nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom.

foto: screenshot vremeradar.rs

Mogući grad i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova

Pljuskovi i grmljavina lokalno će biti izraženiji uz grad i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, danas uglavnom u zapadnim i južnim, sutra i u centralnim, a u sredu i u severnim predelima, navodi se u upozorenju RHMZ-a

foto: screenshot vremeradar.rs

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severni i severozapadni.

foto: screenshot vremeradar.rs

Najniža temperatura od 17 do 25, a najviša od 31 do 35. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 21 do 25, a najviša oko 34.

foto: screenshot vremeradar.rs

Kako stoji u upozorenju RHMZ, pljuskovi i grmljavine lokalno će biti intenzivniji (preko 20 mm za kratko vreme), praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

foto: screenshot vremeradar.rs

Danas će biti prisutni pretežno u zapadnim i južnim krajevima, a sutra ponegde i u centralnoj Srbiji, dok će u sredu biti izolovano i na području Vojvodine.

foto: screenshot vremeradar.rs

Do sredine sledeće sedmice u Srbiji će biti promenljivo i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

foto: RHMZ Printscreen

Hidrološko upozorenje Na Dunavu nizvodno od Slankamena i na Savi narednih dana vodostaji će se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Brzavi, Moravici, Jadru, Kolubari, Jablanici, Vlasini, Lugomiru, Resavi, Jasenici i Kubršnici proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Prethodno, snažno nevreme je juče tokom dana pogodilo delove Hrvatske, gde je na udaru bio Split i njegovo šire područje.

Velika količina kiše pala je u kratkom vremenskom intervalu, jaka oluja obarala je stabla, ulice i podrumi bili su poplavljeni.

Nevreme je zadalo ozbiljan posao hrvatskim vatrogascima koji su uglavnom radili na sanaciji saobraćajnica i uklanjali počupana stabla, ali i pumpali vodu iz poplavljenih podruma.

