"BILO JE STRAŠNO, DECA SU MASOVNO POVRAĆALA, PADALA KAO POKOŠENA" Majka dvojice dečaka opisala dramu koju su prošla deca u Krupnju

"Trener mi je u nedelju u 20 do šest ujutru javio da su mi deca u bolnici u Loznici. Hitno smo otišli tamo. Rekli su mi da su povraćali i po 15 puta, imali su strašnu dijareju, bol u glavi, mučninu... Rekli su mi da se svima nakon večere slošilo. Povraćali su masovno u mlazovima. Deca su padala kao pokošena!".

foto: Privatna Arhiva

Ovo za Kurir kaže Sandra Ilić Petković, majka dečaka od devet i 13 godina, koji su sa još 36 drugara, i dvojicom trenera iz škole fudbala "Spartanac", u petak došli u jedan hotel u Krupnju gde su imali pripreme.

Tamo su mališani u subotu uveče, prema priči roditelja, počeli masovno da povraćaju, a te scene su bile jezive.

Preko pedesetoro dece je imalo ozbiljne simptome, tvrdi Sandra, a petoro, među kojima je bilo i njeno dvoje dece, odmah je prebačeno u OB "Loznica". Deca u kampu su imala između pet i 16 godina.

foto: Kurir/T.Ilić

- Krenuli su bolovi u stomaku, a onda teška mučnina. Sin od devet godina je 15 puta povraćao. Trener je njega i još nekoliko dece, kojima je bilo baš loše i koji su imali najteže simptome, odveo u dom zdravlja u Krupnju. Starijem sinu u tom trenutku nije bilo toliko loše, ali je krenuo sa bratom. U međuvremenu se i njemu pogoršalo stanje. Izgledali su tako malaksalo i iscrpljeno da su u DZ Krupanj njih i još trojicu hitno transportovali za Loznicu, dok su drugoj deci dali infuziju - priča ova majka.

Poziv od trenera je dobila u 20 do 6 ujutru, u nedelju, već oko osam sati je bila u bolnici.

- U sobi je bilo petoro dece iz kluba "Spartanac", ali i još jedno dete iz stonoteniserskog kluba, koji je takođe, boravio u tom hotelu. Oni su povraćali, imali su nekontrolisanu stolicu... Užas... U međuvremenu se i treneru koji je bio sa našom decom slošilo, a dobili smo informaciju i da su druga deca koja su ostala u hotelu povraćala u serijama, i u mlazovima. To je bilo strašno! - priča Sandra.

Njenu decu su iz bolnice pustili tek oko 21 sati uveče. Za to vreme primili su pet, šest boca infuzije.

Od njih petoro dvoje je zadržano u Loznici, međutim, kako ona kaže, mnogi koji su se vratili kući su naknadno potražili pomoć u "Tiršovoj".

foto: Privatna Arhiva

- Samo iz našeg kluba bilo je 38 mališana i svi su imali nekakve simptome - neki malo blaže, a neki teže, ali bilo je još dece u tom hotelu koja su potražila pomoć. Ja nisam išla do hotela, jer sam odmah otišla do bolnice, pa mi je majka jednog deteta donela garderobu. To su bili puni džakovi ispovraćanih stvari - kaže ona i dodaje da sada čeka rezultate analiza. Dostavili su i uzorke stolice, a rezultati će, kaže, biti poznati u sredu.

Ona, kao i većina drugih roditelja, sumnja da je u pitanju trovanje hranom.

- Deca su u subotu za ručak imala neki paprikaš koji je, kako tvrde, bio jako neukusan, a za večeru picu na kojoj je, kažu deca, bila neka pokvarena salama, skroz zelena - navodi Sandra i dodaje:

- Ne može virus odjednom da pokosi svu tu decu. I to na taj način... To je bilo tolikog intenziteta kao neko jako trovanje, verujte sa pelenama sam došla u bolnicu... - kaže ona.

Epidemiološkinja Dragana Radojičić iz Zavoda za javno zdravlje Šapca rekla je za Telegraf da još uvek nije poznato šta je uzrok, a da li je reč o trovanju može da se zna tek za dva dana, kada se izvrše potrebne analize.

- Još uvek ne znamo šta je uzrok, tako da nećemo da pravimo paniku. Uzeli smo uzorke i za dva dana možemo dati informaciju, ali meni kao epidemilogu to ne liči na trovanje hranom - kazala je dr Radojičič i dodala:

- Bilo je i dece koja su krenula od kuće, a imala su tegobe, pa je možda to i kontaktno virusno oboljenje - navela je epidemiološkinja.